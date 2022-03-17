Кирово-Чепецк, Кировская область, 17 марта, 2022, 15:02 — ИА Регнум. На Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России» трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов занял третье место в спринте классическим ходом. Об этом 17 марта сообщает ИА REGNUM.

Granada Александр Большунов

Победителем гонки стал Глеб Ретивых, который на 0,05 секунды опередил занявшего второе место Александра Терентьева. Отставание Большунова составило 0,42 секунды.

Напомним, Всероссийские соревнования «Олимпийцы России» проходят в Кирово-Чепецке.

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