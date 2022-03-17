Москва, , 15:02 — REGNUM Государственную программу развития Крыма и Севастополя нужно продлить, заявил 17 марта президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Глава государства предложил продлить действие госпрограммы до 2027 года, а в перспективе — до 2030 года.

Президент России 17 марта принимает участие в совещании по развитию Крыма и Севастополя.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о воссоединении России и Крыма было правильным, заявил 17 марта президент РФ Владимир Путин.