Москва, 17 марта, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Цель введённых в отношении России санкций — дисбаланс в экономике, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Администрация Липецкой области Энергетика

«Поэтому сегодня перед правительством России и курирующими министерствами стоит первоочерёдная задача по стабилизации отраслей экономики.

План поддержки энергетической отрасли, во-первых предусматривает сохранение рабочих мест во избежание повышения уровня безработицы, так как некоторые электростанции являются градообразующими предприятиями.

Во-вторых, предложенные меры помогут предотвратить существенное увеличение издержек эксплуатации энергообъектов, что в свою очередь, сдержит повышение тарифов на электроэнергию», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне антироссийских санкций Минэнерго РФ направило в правительство перечень мер поддержки топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

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