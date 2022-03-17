Берлин, 17 марта 2022, 15:01 — REGNUM НАТО приветствует решение властей Германии закупить у США новые истребители пятого поколения F-35, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Он добавил, что это исторический поворотный момент для европейской безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, Германия выступает против отправки на Украину каких-либо миссий Североатлантического альянса, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.