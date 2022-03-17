Берлин, 17 марта, 2022, 15:01 — ИА Регнум. НАТО приветствует решение властей Германии закупить у США новые истребители пятого поколения F-35, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Я приветствую вашу … готовность выделять с нынешнего года более 2% ВВП на оборонные расходы, я также активно поддерживаю решение вашего правительства инвестировать в боевые самолеты пятого поколения», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что это исторический поворотный момент для европейской безопасности.

«Европа и Америка должны продолжать стоять вместе в НАТО, чтобы защитить наш мир, наши свободы и наши ценности», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия выступает против отправки на Украину каких-либо миссий Североатлантического альянса, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.