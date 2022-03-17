Ярославль, 17 марта 2022, 15:19 — REGNUM За последние две недели марта в Ярославской области зафиксирован ажиотажный спрос на продукты длительного хранения. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель Ярославльстата Сергей Чиркун.
Помимо этого подорожали и овощи с фруктами — помидоры выросли в цене на 24,3 процента, бананы на 17,7, капуста на 11,4, морковь на 9,4. Выросли и цены на детские смеси — на 6,4 процента.
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