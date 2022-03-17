Ярославль, , 15:19 — REGNUM За последние две недели марта в Ярославской области зафиксирован ажиотажный спрос на продукты длительного хранения. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель Ярославльстата Сергей Чиркун.

Цены на продукты Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

«Все существенные изменения, по понятным причинам, у нас произошли после 25 февраля. Поэтому за последние 2 недели у нас зафиксирован ажиотажный спрос на основные продукты питания длительного хранения. Только за этот период сахар подорожал на 19 процентов. Мы зафиксировали цену с 57 до 68 рублей за килограмм. Рост цен на соль составил почти 12 процентов, масло подсолнечное подорожало более чем на 6 процентов. Цены мы фиксировали в пятницу», — сообщил руководитель ведомства.

Помимо этого подорожали и овощи с фруктами — помидоры выросли в цене на 24,3 процента, бананы на 17,7, капуста на 11,4, морковь на 9,4. Выросли и цены на детские смеси — на 6,4 процента.

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