Астана, 17 марта, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Туристы из Казахстана, начиная с 1 апреля, смогут посещать Оман, не оформляя визу. Об 17 марта сообщает пресс-служба казахстанского МИД.

Tristan Ворота Маската — столицы Омана

«Граждане Казахстана с национальным паспортом смогут посещать Султанат Оман сроком на 14 дней без предварительного оформления туристической визы», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что тем, кому нужно будет пробыть в Омане более 14 дней, придётся оформлять соответствующую визу. Продлить безвизовые период нельзя. Штраф за его нарушение — десять оманских реалов или около $10 за каждый просроченный день.

Стоит отметить, ранее гражданам Казахстана разрешалось посещать Оман без визы, если у них была виза Соединённых Штатов, стран Шенгенского соглашения или Японии.