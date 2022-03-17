Сеул, 17 марта, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи намерено снизить тарифы на импорт трех газов, используемых в производстве микросхем. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на правительственный источник.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

По данным источников, в апреле текущего года власти страны намерены снизить пошлины на импорт неона, ксенона и криптона с нынешних 5,5% до 0%.

Этот шаг является частью усилий государства по устранению потенциальных сбоев в цепочке поставок на фоне украинского кризиса и санкций против Москвы.

Ранее в министерстве финансов Южной Кореи сообщили об ограниченном влиянии ключевой ставки США на финансовый рынок страны.

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