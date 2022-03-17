Душанбе, , 14:59 — REGNUM В Таджикистане сошла снежная лавина, один из домов оказался на её пути и до сих пор остается под снежным завалом. Об этом 17 марта сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на источники.

Лавина Scientif38

По данным журналистов, лавина также перекрыла русло реки Шохдара, в связи с чем уровень воды стал подниматься и выходить за берег. Поток реки оказался настолько сильным, что полностью затопил и частично разрушил хозяйство второго дома.

Сообщается, что река также унесла домашний скот этого хозяйства, никто из людей не пострадал.

По словам жителей, второй дом мог бы не пострадать, если бы местные власти своевременно отправили технику.