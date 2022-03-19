Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией — трансляция
Читайте по теме: Путин проведёт совещание по развитию Крыма и Севастополя
Государственную программу развития Крыма и Севастополя нужно продлить, заявил 17 марта президент России Владимир Путин.
Об этом: Путин поручил продлить программу развития Крыма и Севастополя
Решение о воссоединении России и Крыма было правильным, заявил 17 марта президент России Владимир Путин.
«Мужество и патриотизм» — Путин напомнил о выборе Крыма быть с Россией
Программа по развитию Крыма наполовину выполнена — Путин
Вопрос стабильного обеспечения крымчан чистой водой постепенно решается. Об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.
Читайте подробнее: Путин оценил обеспеченность Крыма чистой водой
После нового пакета антироссийских санкций бизнесу теперь уже нет смысла воздерживаться от работы в Крыму. Об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.
Читайте также: У бизнеса и банков появилась возможность вернуться в Крым — Путин
Госпрограмма по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя должна быть продлена. Об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.
Подробности в материале: Путин решил продлить действие госпрограммы по Крыму и Севастополю
Трасса «Таврида» должна быть достроена в кратчайшие сроки. Об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.
Об этом: Путин призвал максимально быстро достроить трассу «Таврида»
Жители Республики Крым благодарят президента РФ Владимира Путина за решение о возвращении полуострова в состав России. Об этом на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя у президента России 17 марта доложил глава РК Сергей Аксёнов.
Читайте подробнее: Крымчане благодарят Путина за возвращение домой — Аксёнов
Водохранилища Республики Крым заполнены на 90%, данные глава региона Сергей Аксёнов привёл на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, которое 17 марта проводит президент РФ Владимир Путин.
Новый курортный город планируется построить в Республике Крым, в настоящее время ведется обсуждение и выбор площадки. Об этом сообщил на совещании у Владимира Путина 17 марта глава Крыма Сергей Аксёнов.
Подробности в материале: В Крыму построят новый курортный город
Запуск Северо-Крымского канала полностью изменит структуру сельского хозяйства в Крыму. Об этом 17 марта на совещании, которое проводит президент России Владимир Путин, доложил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Читайте подробнее: Структура сельского хозяйства Крыма полностью изменится — Аксёнов
Около 12 тысяч номеров в местах размещения Республики Крым планируется создать в ближайшие три года. Данные 17 марта на совещании, которое проводит президент РФ Владимир Путин, привёл глава Крыма Сергей Аксёнов.
Об этом: В Крыму за три года создадут 12 тысяч номеров в местах размещения
Более чем в два раза выросли объёмы промышленного производства в Республике Крым за восемь лет — с 2013 по 2021 год. Об этом сообщил на совещании у президента России Владимира Путина 17 марта глава региона Сергей Аксёнов.
Об этом: В Крыму объёмы промпроизводства за восемь лет выросли в два раза
Уделить особенное внимание благоустройству дворовых территорий поручил президент России Владимир Путин главе Крыма Сергею Аксёнову на совещании 17 марта.
Читайте также: Путин поручил властям Крыма уделить внимание благоустройству дворов
В Республике Крым «катастрофически» не хватает рабочих рук в строительстве и благоустройстве, об этом 17 марта на совещании у президента Владимира Путина заявил глава региона Сергей Аксёнов.
Об этом: Аксёнов заявил о «катастрофической» нехватке строителей
Уровень газификации Республики Крым к 2025 году будет доведён до 84,7%, об этом глава региона Сергей Аксёнов доложил президенту Владимиру Путину на совещании 17 марта.
Читайте подробнее: В Крыму за восемь лет газифицировали 78 населённых пунктов
Десятиметровый пирог смогут попробовать жители Брянска на концерте-митинге в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией.
Половину пирога отпекли на Бежицком хлебокомбинате, технологи украсили сладкое угощение цветами. Оставшуюся часть приготовят в других пекарнях, сообщает «Брянская губерния».
Кремль проинформирует, если президент России Владимир Путин примет решение посетить концерт в честь воссоединения Крыма с Россией в «Лужниках», сообщил 17 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Воссоединение Крыма с Россией принесло ему мир и дало мощный импульс для развития. Об этом сообщил журналистам директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.
Читайте подробнее: Воссоединение с Россией дало Крыму мощный импульс — мнение
В Тюмени на шести башенных кранах установили флаги с российским триколором и символом Z. Об этом сообщает пресс-служба тюменского отделения Общероссийского народного фронта.
Сотрудники Тюменской домостроительной компании таким образом выразили поддержку Вооружённым силам России и спецоперации по дефашизации Украины, а также отметили восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией.
Читайте также: Тюменские строители установили флаги с литерой Z на башенные краны
Приморье включилось во Всероссийский танцевальный флешмоб в поддержку Российской Армии — Z-эстафета #Россия_Мы. Ансамбль выступил в одном из самых символичных и узнаваемых мест края — у подводной лодки «С-56» на Корабельной набережной. Это знаменитый музей, являющийся памятником русскому флоту.
Читайте подробнее: Приморье танцевальным флешмобом поддержало российскую армию
Во Владивостоке ветеранские организации проводят в рамках социального проекта «Лица и страницы» в школах уроки по патриотическому воспитанию.
Читайте также: Ветераны в школах Владивостока проводят уроки по патриотическому воспитанию
С днём воссоединения Крыма с Россией жителей страны поздравил губернатор Еврейской АО Ростислав Гольдштейн. Он считает, что Крымская весна нашла особенный отклик в сердце каждого россиянина.
Читайте подробнее: Крымская весна в России стала символом национального единения — глава ЕАО
В годовщину Крымской весны губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко встретился со свидетелем событий в Донбассе. Уроженка станицы Луганская Наталья Плискунова восемь лет назад вместе с дочерью была вынуждена покинуть родной край из-за начала боевых действий.
Читайте подробнее: Когда Россия начала спецоперацию на Донбассе, там все вздохнули — мнение
День воссоединения Крыма с Россией вписан в современную историю. Об этом заявил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.
Читайте подробнее: Мэр Новокузнецка заявил, что «мы все становимся свидетелями новых событий»
День воссоединения Крыма с Россией имеет значение для всех забайкальцев. Об этом 18 марта в эфире ГТРК «Чита» в программе «Утро России» сказала заместитель председателя правительства региона Татьяна Цымпилова. Её слова цитирует пресс-служба правительства региона.
Обращаясь к жителям Забайкалья, она напомнила, что еще в 1783 году Екатерина Великая подписала исторический документ о принятии острова Тамани, полуострова Крыма и всей территории Кубанской в состав Российской империи.
В Ульяновской области главный праздничный концерт состоится на Соборной площади в Ульяновске.
Об этом: В Ульяновске из-за концерта перекроют несколько улиц
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил с Днем воссоединения Крыма с Россией, который отмечается 18 марта.
«Сегодня отмечается восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией. На протяжении многих десятилетий Пермский край был тесно связан с Крымской землей — в годы Великой Отечественной войны наши предки защищали Севастополь, на территорию региона были эвакуированы промышленные предприятия, которые продолжают работать. Сейчас мы продолжаем укреплять экономические, деловые и культурные связи с Республикой Крым и городом Севастополем», — сказал он.
Читайте также: «Мы продолжаем укреплять связи с Крымом» — губернатор Прикамья
Камчатка приняла Всероссийскую национальную эстафету #Россия_Мы и танцем поддержала российскую армию, которая участвует в миротворческой операции по защите Донбасса.
Об этом: Мы единый народ — Камчатка приняла Всероссийскую национальную эстафету
Сегодня, 18 марта, в Алтайском крае, как и по всей стране, отмечают восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией. В 2014 году в этот день был подписан договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ в статусе отдельных субъектов.
К этой дате в музеях проходят тематические выставки. Со сцены краевой филармонии будет звучать музыка российских и советских композиторов. Тематические уроки, посвященные воссоединению Крыма с Россией, песенный флешмоб «За Россию!», акция «Служу России!», фестиваль «Служить России суждено тебе и мне» пройдут в образовательных учреждениях региона.
Главным событием празднования в Барнауле станет митинг-концерт «Zа мир! Zа Россию!». Мероприятие пройдет на стадионе клуба «Темп».
Оренбург отметит восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией автопробегом. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Инициатором мероприятия стал Оренбургский региональный Центр ветеранского и военно-патриотического движения «Содружество». Кроме воссоединения Крыма с Россией автопробег организован и в поддержку специальной военной операции России.
Читайте также: В Оренбурге в честь воссоединения Крыма с Россией пройдёт автопробег
В честь восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией молодёжь Томска развернула в центре города государственный флаг.
Читайте также: Молодёжь Томска в честь Крымской весны развернула российский флаг
В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре в годовщину воссоединения Крыма с Россией состоялись тематические митинги-концерты.
Читайте также: Хабаровский край митингом отметил годовщину воссоединения с Крымом
В мэрии Ульяновска предупреждают, что 18 марта в центре города будет ограничено движение на ряде участков и парковка транспорта. Речь идёт об улице Кузнецова (от Спасской до площади Соборной), Театральной площади и проезде вдоль гостиницы «Советская».
Сотрудники посольства России в Соединенных Штатов опубликовали обращение к жителям Крыма по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Читайте подробнее: Посольство РФ в США поздравило с восьмой годовщиной воссоединения Крыма
В Чебоксарах на несколько часов ограничат продажу алкогольной продукции у Красной площади.
Читайте также: В Чебоксарах временно ограничат продажу алкоголя
Приморье масштабно и с размахом отмечает годовщину Крымской весны.
Читайте подробнее: Приморцы на 170 автомобилях с флагами едут во Владивосток на Крымскую весну
В Туве восьмилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отмечают концертом и различными акциями.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 18 марта опубликовал в личном телеграм-канале снимок со спутника с Крымом и Россией.
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 18 марта принимает участие в мероприятиях, посвящённых Дню воссоединения Крыма с Россией. Как сообщает телеграм-канал правительства региона, в частности, глава региона побывал на митинг-концерте «Za Мир! Za Россию!», в барнаульском спорткомплексе «Темп».
Больше трех тысяч барнаульцев пришли на футбольную арену, чтобы отметить восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией, а также поддержать действия Вооруженных сСил России и президента страны при проведении специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.
Об этом: Губернатор Алтайского края Виктор Томенко: «Да здравствует Россия!»
Возвращение Крыма домой, в Россию, стало возможным благодаря историческим решениям президента Владимира Путина. Об этом говорится в адресованном жителям поздравлении главы Республики Крым Сергея Аксёнова с восьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией
Подробности в материале: Аксёнов поздравил крымчан с восьмой годовщиной воссоединения с Россией
Творческие коллективы ЕАО дают концерты в рамках эстафеты «Россия_Мы». Выступления с танцевальными номерами разных народов России призваны подчеркнуть национальное единство в стране.
Читайте подробнее: В Еврейской АО приняли танцевальную эстафету «Россия_Мы»
В городе Абакане на Первомайской площади 18 марта состоится митинг-концерт, посвящённый восьмилетию со Дня воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщили в министерстве культуры Хакасии.
Читайте также: Хакасия отмечает годовщину воссоединения Крыма с Россией
В Ульяновске в рамках празднования восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией представят фотохронику и пройдут праздничные концерты.
Об этом: В парках Ульяновска представят фотохронику «Крым и Россия: 8 лет вместе»
В автомобильно-техническом колледже и железнодорожном колледже в Уссурийске прошли уроки мира.
Читайте также: Студентам Приморьям преподали уроки мира
В Амурской области прошёл танцевальный флешмоб «Россия_Мы». На набережной города был исполнен национальный танец казаков.
Об этом: Приамурье приняло танцевальную эстафету в поддержку российской армии
Восьмую годовщину воссоединения с Россией отмечает Севастополь вместе со всей страной 18 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: Севастопольцы отмечают годовщину возвращения в Россию
Праздничные мероприятия, посвящённые восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией, пройдут 18 марта во всех муниципалитетах Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.
Подробности в материале: «Крымскую весну» отметят во всех муниципалитетах Волгоградской области
Новокузнецкий драматический театр присоединился к онлайн-флешмобу по чтению стихов про Россию. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.
Подробности в материале: Новокузнецкие артисты прочли стихи о России
Жители Ленинградской области отметят восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией акцией #СвоихНеБросаем, онлайн-концертом «Крымская весна», лекцией по истории Крымского полуострова и митингом-концертом в административном центре региона — Гатчине.
Читайте также: В Ленобласти широко отмечают годовщину воссоединения Крыма с Россией
Ансамбль хакасского танца «Кÿн сузы» Хакасской республиканской филармонии имени В.Г. Чаптыкова присоединился к эстафете, которая проходит по всей стране. Танцевальный флешмоб призван показать объединяющую силу народов России.
Подробности в материале: В Хакасии поддержали российскую армию танцевальным флешмобом
«Для жителей региона олицетворением родства с Крымом продолжает оставаться большой десантный корабль «Саратов», который несёт службу в составе Черноморского флота. Когда я говорю о флоте, о военной мощи Российской армии, подразумеваю, что наше государство никогда не бросало своих в беде. И сейчас мы можем видеть это на примере спецоперации на Украине, где наши солдаты устанавливают справедливость на Донбассе», — отметил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.
Читайте подробнее: Глава Саратовской области: «Крымская весна обогатила нас огромным опытом»
Марий Эл присоединится к празднованию восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Концерты пройдут, в частности, в Йошкар-Оле, Козьмодемьянске, Волжске.
Читайте подробнее: Марий Эл отметит годовщину воссоединения Крыма с Россией концертами
День воссоединения Крыма с Россией — день исторической справедливости. Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
«18 марта мы отмечаем государственный праздник — День воссоединения Крыма с Россией! Это день исторической справедливости, которую ждали миллионы людей, это праздник, который дорог сердцу каждого россиянина. Он объединяет наш многонациональный народ и вдохновляет нас на новые свершения, — написал в своём телеграм-канале Травников.
Подробности в материале: Новосибирский губернатор напомнил о дне «исторической справедливости»
В Якутске с размахом отпраздновали годовщину Крымской весны. На площади города собрались более 3,5 тыс. человек.
Подробности в материале: В Якутии широко отметили годовщину Крымской весны
В Свердловской области мероприятия, приуроченные к восьмилетию Крымской весны, состоятся в 37 муниципальных образованиях. Об этом сообщает пресс-секретарь свердловского ГУ МВД России Валерий Горелых.
Читайте также: Восьмилетие возвращения Крыма отметят в 37 свердловских муниципалитетах
Восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией в Петербурге отметят митинг-концертом «Za Россию!» в спортивно-концертном комплексе «Юбилейный». Одновременно эта акция будет посвящена поддержке российских военнослужащих, участвующих в освобождении Донбасса и спецоперации на Украине.
Подробности в материале: Годовщину воссоединения Крыма в Петербурге отметят концертом «Za Россию!»
Руководитель областной общественной организации «Конгресс татар Кировской области» Равиль Нургалеев подчеркнул, что Владимир Путин «взял верный курс»:
Патриотическая акция в честь воссоединения Крыма с Россией прошла в Еврейской АО. Ещё одной целью флешмоба было поддержать спецоперацию в защиту жителей республик Донбасса.
Об этом: В Еврейской АО годовщину Крымской весны отпраздновали флешмобом
Кировские власти отмечают, что к акции в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией могут присоединиться все желающие. После концерта состоится флешмоб «Zа Мир! Zа Россию! Zа президента!»:
«Взявшись за руки, кировчане выстроятся в символическую букву Z», — говорят организаторы.
В преддверии празднования годовщины Крымской весны губернатор Кировской области Игорь Васильев встретился с представителями национальных общественных объединений, пригласив их на «патриотическую акцию 18 марта». Он призвал участвовать в мероприятиях «вместе со своими земляками, семьями».
Читайте подробнее: В Кирове состоится флешмоб «Zа президента!»
На здании администрации Тюмени зажгли знак Z. Литеру в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на Украине составили из окон кабинетов со включенным светом.
Об этом: Мэрия Тюмени поддержала спецоперацию на Украине светом в окнах
В школах Красноярского края в течение недели прошли уроки, классные часы и интерактивные занятия по истории вхождения Крыма и Севастополя в состав России. Школьникам рассказали, что решение о воссоединении с Россией сделали жители полуострова сами в ходе референдума.
Об этом: Красноярским школьникам рассказали об истории воссоединения Крыма с Россией
«В этот день был закреплён свободный выбор жителей Крыма, и легендарный полуостров вернулся домой — бескровно и мирно был присоединён к России. Благодаря нашему президенту свершилась историческая справедливость — Крым возвратился в родную гавань. История Донбасса стала более сложной, трагичной. Почти 14 тысяч мирных жителей погибли, отстаивая своё право говорить на родном языке, жить по заветам своих предков, сохранять семейные ценности и традиции своего народа», — заявил 18 марта губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
Читайте также: «Крым — наш, Донбасс — рядом!» — губернатор Пензенской области
В Саранске в рамках проекта «Крымский мост в ПФО» прошёл автопробег в честь восьмой годовщины воссоединения полуострова с Россией. Также водители выстроились в виде буквы Z в поддержку военной спецоперации России на Украине. Участники автопробега заявили, что«нас не сломить», несмотря на беспрецедентное давление на страну — политическое, информационное и экономическое.
Праздничные мероприятия в честь очередной годовщины воссоединения Крыма с Россией пройдут в Саранске: запланированы концерты, интерактивные программы, флешмоб.
Об этом: Саранск отметит воссоединение Крыма с Россией танцевальным флешмобом
Для телезрителей Северной столицы и Ленинградской области организуют специальный прямой эфир в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Он будет организован 18 марта на главном городском телеканале «Санкт-Петербург».
Об этом: В Петербурге пройдёт телемарафон в честь дня воссоединения Крыма с Россией
Президент России Владимир Путин направил приветствие организаторам и участникам Всероссийской и международной акции «Сад памяти», сообщает 18 марта пресс-служба Кремля.
В телеграмме российский лидер отметил важность и востребованность проекта, который стартует в Севастополе. Инициатива призвана объединить участников из разных регионов страны вокруг непреходящих патриотических, духовно-нравственных ценностей, добавил он.
Читайте также: Путин направил приветствие участникам акции «Сад памяти»
В Северной Осетии в эти дни широко отмечают очередную годовщину воссоединения Крыма с Россией. В республике проходят флешмобы, лекции, концерты, фотовыставки, состоится автопробег, сообщили 18 марта в пресс-службе главы и правительства региона.
Подробности в материале: В Северной Осетии отмечают годовщину воссоединения Крыма с Россией
В честь восьмой годовщины воссоединения Крыма и России Дворцовый мост в Санкт-Петербурге поменяет свою обычную подсветку на цвета российского триколора.
Подробности в материале: Дворцовый мост поменяет подсветку в честь дня воссоединения Крыма с Россией
Сегодня, 18 марта, День воссоединения Крыма с Россией. В честь этой даты в Чите проходят праздничные мероприятия. На главной площади города проходит праздничный концерт.
В годовщину воссоединения Крыма и России офицеры СУ СКР по Алтайскому краю и кадеты Барнаульского кадетского корпуса провели патриотическую акцию «Мы вместе!».
Читайте также: «Мы вместе, и значит Мы победим!»: патриотическую акцию провели на Алтае
Украинские неонацисты готовили Крыму кровавую участь, но регион избежал её благодаря мужеству крымчан и оперативной реакции России. Об этом директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил 18 марта на круглом столе по вопросам исторического просвещения.
Он напомнил, что протесты на Украине в Херсоне, Харькове, Мариуполе и других городах были жестоко подавлены в 2014 году, от рук нацистов погибли защитники Дома профсоюзов в Одессе.
«Тот же кровавый сценарий готовился и в Крыму. И только благодаря мужественной позиции крымчан и жителей Севастополя, оперативной реакции России на полуострове удалось избежать трагедии», — сказал Нарышкин.
В Петропавловске-Камчатском 18 марта у стелы «Город воинской славы» состоялась патриотическая культурная программа «ZA Мир, ZA Россию, ZA Президента», посвященная восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией, а также выражению поддержки решению президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации в защиту Донбасса.
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Забайкалье. Заместитель начальника военно-политического отдела штаба 29-й общевойсковой армии Владимир Гусев во время концерта «Крымская весна» на площади имени Ленина 18 марта поздравил забайкальцев с восьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией.
«Народ и армия — едины. Этот тезис, рождённый в Великой Отечественной войне, актуален как никогда и сегодня, когда наши воины решают сложную и ответственную задачу. Последние мартовские опросы, проведённые ВЦИОМ, показали, что 86% россиян доверяют нашим вооруженным силам, а более 75% поддерживают решение президента о проведении спецоперации. Да, сложное, непростое время. Но я хочу заверить вас, что вооруженные силы будут с честью и достоинством выполнять задачи, охранять суверенитет нашей Родины», — подчеркнул Владимир Гусев.
Он поздравил всех с Днём воссоединения Крыма с Россией.
В Южно-Сахалинске 18 марта в честь восьмилетней годовщины воссоединения Крыма с Россией состоялись митинг-концерт, автопробеги и другие патриотические мероприятия.
В честь праздника в парке все желающие могли бесплатно покататься на карусели и поучаствовать в мастер-классах по росписи в гжельской и хохломской технике. Также гостей бесплатно угощали кашей и чаем.
Подробности в материале: На Сахалине отпраздновали годовщину Крымской весны
В Новосибирской области состоялся концерт «Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!», посвящённый Дню воссоединения Крыма с Россией. В мероприятии, которое прошло в международном центре волейбола «Локомотив-арена», участвовали члены общественных организаций, спортивных школ, движения «Защитник», депутаты, представители ветеранского сообщества, ТОСов, профсоюзных организаций.
Подробности в материале: «Мы выстоим и победим» — новосибирцы отметили воссоединение Крыма с Россией
День воссоединения Крыма с Россией напоминает о важности единства, о силе сплочённости российского народа, во все времена прочно скреплявшей страну, заявил 18 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Читайте подробнее: Дрозденко заявил о единстве российского народа в День воссоединения Крыма
В Кемеровской области сегодня, 18 марта, проходят торжественные митинги, шествия, концерты, выставки и флешмобы, посвящённые Дню воссоединения Крыма с Россией. Так, на бульваре Строителей в Кемерове состоялся митинг-концерт «Россия. Крым. Донбасс. #Своихнебросаем».
Читайте подробнее: «За правду, за честь, за страну» — кемеровчане отпраздновали Крымскую весну
В Нижнем Тагиле Свердловской области 18 марта состоялась патриотическая акция «Тагил вместе!». Её приурочили к восьмилетию воссоединения Крыма с Россией, сообщает пресс-служба мэрии города.
Об этом: Нижний Тагил поддержал Российскую армию и Владимира Путина
В филармонии Кемеровской области сегодня, 18 марта, стартовал ежегодный музыкальный фестиваль «Крымская весна». Он рассчитан на пять дней и завершится 22 марта.
Об этом: В Кузбассе начался музыкальный фестиваль «Крымская весна»
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 18 марта принял участие в мероприятии к годовщине «Крымской весны» в Историческом сквере Екатеринбурга. Сегодня здесь собрались представители общественности, руководители региона, спортсмены-олимпийцы и параолимпийцы, уральцы, которые в этот день вспоминают о событии исторической важности, произошедшем восемь лет назад, когда жители Крыма и Севастополя выбрали общую судьбу с Россией.
Читайте также: Жители Екатеринбурга поддержали Владимира Путина и Российскую армию
В Омской области 18 марта прошли патриотические акции «Своих не бросаем» в поддержку российских военных, участвующих в специальной военной операции на Украине.
Читайте также: В Омске прошли патриотические акции в поддержку российских военных
Годовщину воссоединения с Россией широко отмечают в Крыму и Севастополе 18 марта — ровно восемь лет назад Крымский полуостров стал российским не только по духу, но и юридически.
Читайте подробнее: «За Крым, за свободу, за Россию!» Крымчане празднуют Русскую весну
Автопробег в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией прошел в Уфе. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба городской администрации.
Сообщается, что в акции приняли участие активисты общественных организаций.
Читайте подробнее: В Уфе автопробегом отметили восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией
В Екатеринбурге на льду городского пруда развернули огромную георгиевскую ленту, сложенную в виде буквы «Z». Об этом сообщает 18 марта свердловский департамент информполитики.
Читайте также: На пруду в Екатеринбурге развернули георгиевскую ленту в виде буквы «Z»
В Ингушетии состоялась масштабная акция, приуроченная к восьмой годовщине воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Россией. В ней приняли участие глава республики Махмуд-Али Калиматов, представители органов власти, депутаты Народного собрания, сенаторы, депутаты Госдумы, жители Ингушетии, юнармейцы.
Читайте подробнее: В Ингушетии прошла акция к очередной годовщине воссоединения Крыма и России
Ингушетия отметила восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией
Фото из Telegram-канала главы Ингушетии М.-А. Калиматова
Патриотическую акцию провели кадеты, поисковики и участники военно-патриотических клубов в Самаре. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба городской администрации.
Сообщается, что акция в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией прошла на мостовом переходе через реку Сок.
Об этом: В Самаре прошла патриотическая акция в поддержку российских военных
В Ростове-на-Дону парк «Левобережный» стал площадкой для проведения митинга-концерта «Крымская весна», посвящённого восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией.
«Восемь лет назад Крым вернулся в родную гавань. Это был непростой период, когда вся страна помогала по самым разным вопросам, каждый регион РФ. Ростовская область шефствовала над Красногвардейским районом. Мы решали самые разные вопросы. Крымская весна нас объединила. Это действительно единение всех россиян», — отметил донской губернатор Василий Голубев.
Участники мероприятия отметили не только восстановление исторической справедливости, но и выступили не только в поддержку специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.
«Мы — за мир! Мы — за Россию! Мы — за президента! Мы — за Ростовскую область! Мы — за правду!» — сказал донской губернатор.
Читайте подробнее: Ростовский губернатор: «Крымская весна нас объединила»
В Москве состоится митинг-концерт, посвящённый воссоединению Крыма и Севастополя с Россией. Местом проведения станет самый большой стадион страны — «Лужники».
Читайте подробнее: В «Лужниках» пройдёт концерт в честь воссоединения Крыма с РФ
В Махачкале восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят 18 марта праздничным концертом. Он начался в 14:00 на площади Ленина в столице республики. Участниками выступления станут ансамбли танца «Лезгинка» и «Дагестан», артисты ансамбля русской песни «Волна», солисты Дагестанской госфилармонии и театра оперы и балета.
Об этом: В Махачкале отметили концертом годовщину воссоединения Крыма с Россией
Митинг-концерт «ZА мир, ZA Россию, ZA президента», посвящённый годовщине воссоединения Крыма с Россией, прошёл 18 марта в Красноярске. Об этом сообщили в краевом правительстве.
Об этом: В Красноярске прошёл митинг-концерт «ZА мир, ZA Россию, ZA президента»
Еще одну колонну грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Донбасса отправили из Башкирии. Об этом 18 марта сообщил заместитель председателя государственного собрания республики Рустам Ишмухаметов в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что грузовики двинулась в путь с площади Салавата Юлаева перед конгресс-холлом «Торатау» во время митинга-концерта в Уфе «Своих не бросаем» в поддержку жителей Донбасса.
Подробности в материале: Из Бакширии в Донбасс отправили очередную партию гуманитарной помощи
В честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, а также в поддержку российских военных и спецоперации в Донбассе в Нижегородской области и других регионах Приволжского федерального округа проходят митинги, концерты и другие праздничные мероприятия.
Об этом: В Нижегородской области проходят акции в поддержку российской армии
В Кургане 18 марта прошёл масштабный митинг-концерт «Крымская весна» в Центральном парке культуры и отдыха в честь восьмилетней годовщины воссоединения Крыма с Россией.
Читайте также: В Кургане массовым митингом отпраздновали воссоединение России с Крымом
Фото пресс-службы горадминистрации Кургана.
Восемь лет назад жители Крыма и Севастополя приняли решение и сделали исторический выбор — вновь быть вместе с Россией. И сегодня Крымская весна наполняется новым смыслом, отметил 18 марта председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко («Единая Россия»).
Читайте также: Глава донского парламента: «Сегодня Крымская весна наполнена новым смыслом»
Между Чувашией, Крымом и Севастополем налажено сотрудничество в различных отраслях, стоит задача дальнейшего роста товарооборота. Об этом говорится в поздравлении главы Чувашии Олега Николаева в честь воссоединения Крыма с Россией.
Подробности в материале: Глава Чувашии: Крымская весна имеет особое значение для народа России
В Ульяновске участниками праздничного концерта стали около 5 тыс. жителей.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских, поздравляя с очередной годовщиной воссоединения Крыма с Россией, подчеркнул, что «Крымская весна открыла новую страницу истории, стала символом проявления воли, единства и гражданского мужества»:
Кабардино-Балкария присоединилась к субъектам России и отмечает 18 марта очередную годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В республике организованы мероприятия по освещению события, случившегося восемь лет назад. Одним из них стала фотовыставка под открытым небом. Она развернута в трёх центральных точках города Нальчика: на площади возле Государственного музыкального театра, рядом с кинотеатром «Восток» на проспекте Ленина и на площади Согласия.
Читайте подробнее: В Кабардино-Балкарии проходит фотовыставка «Крым и Россия: 8 лет вместе»
На Ямале стартовал автопробег «Салехард — Ноябрьск», посвящённый восьмой годовщине возвращения Крыма в состав России и поддержке спецоперации российских войск на Украине.
«Задача автопробега — поддержать морально наших ребят, которые сейчас задействованы в спецоперации на Украине. Показать, что мы поддерживаем решение нашего президента, поддерживаем наши войска. Мы очень ждём и надеемся, что скоро всё закончится и все ребята вернутся домой», — заявил участник боевых действий, глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта Иван Новицкий.
Колонна из сорока автомобилей пройдёт через города Надым, Новый Уренгой, Тарко-Сале, Губкинский, Муравленко и Ноябрьск.
Об этом: На Ямале воссоединение Крыма с Россией отмечают автопробегом по городам
Жительница Феодосии, общественный деятель Лариса Курашкина отметила значимую роль ульяновцев в Крымской весне, напомнив, что бойцы 31-й десантно-штурмовой бригады первыми встали на защиту Крыма и Феодосии:
В настоящее время Ульяновск и Феодосия являются городами-побратимами.
18 марта в Ульяновске прошла акция «Крымский мост».
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил крымчан с восьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией.
Подробности в материале: Нижегородские власти поздравили крымчан с Днём воссоединения с Россией
В ледовом дворце спорта «Кристалл» в Саратове 18 марта прошёл митинг-концерт, посвящённый восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. В мероприятии приняли участие более 5 тыс. жителей.
«Керченский мост — воплощение неразрывной связи. Хочу, чтобы этот лозунг стал для вас внутренним компасом. Сегодня я говорю: за президента! За армию! За Россию, Крым и Донбасс! Добро — на нашей стороне!» — обратился губернатор Саратовской области Валерий Радаев к участникам мероприятия.
Об этом: В Саратове прошёл митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией
Празднование воссоединения Крыма с Россией в Ульяновске.
Фото: ulgov.ru
В Ульяновской области культурные и образовательные мероприятия прошли во всех муниципальных образованиях, а ключевым событием стал концерт в Ульяновске на Соборной площади под лозунгом «Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!» Перед жителями и гостями столицы выступили творческие коллективы и солисты из районов и городов области.
Об этом: Ульяновский губернатор: на крымской земле «преградили «путь национализму»
В городе-курорте Пятигорске состоялись масштабные мероприятия, посвященные воссоединению Крыма и Севастополя с Россией. На главной площади города собрались тысячи жителей и гостей курорта, чтобы отметить восьмую годовщину Крымской весны и выразить поддержку жителям Донбасса.
Подробности в материале: В Пятигорске прошел концерт «Россия. Крым. Донбасс»
Акция «Россия. Крым. Донбасс», приуроченная ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, 18 марта состоялась в Твери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.
Читайте подробнее: Акция «Россия. Крым. Донбасс» прошла в Твери
В Сургутской филармонии отметили восьмую годовщину возвращения Республики Крым и города Севастополь в состав России торжественным концертом.
Фото пресс-службы горадминистрации Сургута.
Акция «Россия. Крым. Донбасс» в Пятигорске. Фото пресс-службы администрации города Пятигорска.
Казаки на акции «Россия. Крым. Донбасс». Фото пресс-службы администрации города Пятигорска
Белых голубей в память о погибших детях Донбасса выпустили в небо 18 марта участники патриотической акции в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Об этом: В Брянске выпустили голубей в память о погибших детях Донбасса
В Тамбове участниками праздника стали около 15 тыс. жителей.
Фото: tambov.gov.ru
На митинге-концерте в Тамбове жителей и гостей города поздравил с праздником врио главы Тамбовской области Максим Егоров.
Также Максим Егоров отметил, что решение президента России Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине было вынужденным и своевременным: нужно было остановить ядерную и бактериологическую угрозу, созданную нацистами и для народа Украины, и для Донбасса, и для России, и для всего мира.
В Кирове после патриотической акции состоялся флэшмоб «Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!» Кировчане выстроились в букву Z.
Фото: kirovreg.ru
Мероприятия к восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией проходят в Краснодаре 18 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: В Краснодаре широко отмечают годовщину воссоединения Крыма с Россией
Губернатор Брянской области Александр Богомаз 18 марта в своём телеграм-канале поделился фотографиями кранов Клинцовского автокранового завода, которые украсили полотнами «Своих не бросаем!»
Подробности в материале: Брянские автокраны украсили лозунгами «Своих не бросаем!»
Владимир Путин выступает на праздничном концерте на стадионе в Лужниках.
В Тамбове в митинге-концерте в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией приняли участие почти 15 тыс. человек. На празднике объявили о создании нового общественного движения.
Читайте также: На «Крымской весне» в Тамбове объявили о создании нового движения
«Нужно было вытащить Крым из того унизительного состояния, в которое были погружены, пока Крым и Севастополь находились в составе другого государства, которое финансировало эти территории по остаточному принципу», — Владимир Путин.
На митинге в честь воссоединения Крыма с Россией четырёхкратный чемпион СССР по лыжным гонкам, победитель XI зимних Олимпийских игр Юрий Скобов, который является уроженцем Кировской области, призвал жителей многонациональной России сплотиться, «поддержать друг друга и понять, что мы единое целое»:
«Избавить людей от страданий и геноцида является главной причиной и целью операции, которую мы начали на Донбассе», — Владимир Путин.
Трансляция выступления Владимира Путина прервана.
Каждое слово в российской Конституции имеет глубокий смысл. Об этом в ходе праздничного концерта в Москве в честь годовщины со дня воссоединения Крыма с Россией заявил президент РФ Владимир Путин.
«Каждое слово Конституции наполнено глубоким смыслом. Объединённые общей судьбой — так думали и этим руководствовались люди в Крыму 18 марта 2014 года. Они хотели жить общей судьбой со своей родиной, Россией, и достигли цели», — сказал Путин.
Читайте также: Путин назвал крымчан людьми, объединёнными общим смыслом
Говоря о воссоединении Крыма с Россией в 2014 году, губернатор Кировской области Игорь Васильев отметил, что «все эти годы Крым успешно развивается, здесь сохранены мирная жизнь и порядок, не допущен разгул национализма»:
Фото:kirovreg.ru
Восемь лет Крыма и Севастополя в России — это время мира, свободы и созидания. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов 18 марта. Он выступил в режиме телемоста на праздничном концерте-митинге в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, который прошел в Лужниках.
Об этом: «Мы едины в стремлении освободить братский народ Донбасса» — Аксёнов
России после объединения с Крымом предстояло сделать ряд фундаментальных вещей. Об этом в ходе праздничного концерта в Москве в честь годовщины со дня воссоединения Крыма с Россией заявил президент РФ Владимир Путин.
«Нужно было сделать вещи, которые не видны сразу. Они носят фундаментальный характер — газоснабжение, электроснабжение, коммуналка, строительство новых дорог», — сказал Путин.
Подробности в материале: Путин рассказал о барьере для неонацистов в Крыму
«Так получилось, что начало спецоперации совершенно случайно совпало с днем рождения одного из наших выдающихся военно…» — на этой фразе трансляция выступления президента России была прервана.
Цель российской спецоперации на Украине — остановить геноцид, заявил 18 марта президент РФ Владимир Путин на концерте в честь воссоединения Крыма с Россией.
Подробности в материале: Путин: цель операции на Украине — остановить геноцид
Главной целью спецоперации России на Украине является освобождение жителей ДНР и ЛНР от геноцида. Об этом в ходе праздничного концерта в Москве в честь годовщины со дня воссоединения Крыма с Россией заявил президент РФ Владимир Путин.
«Против ДНР и ЛНР были организованы карательные военные операции, погрузили в блокаду, подвергли обстрелам из пушек. Это и есть то, что называется геноцидом. Избавить людей от геноцида — это главная цель спецоперации на Украине», — сказал Путин.
Читайте подробнее: Путин назвал главную цель спецоперации на Украине
В Кировской области прошли патриотические акции, посвящённые восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. В Кирове самой массовой стала акция на Театральной площади.
Читайте также: Кировский губернатор: в Крыму «сохранены мирная жизнь и порядок»
В центре Чебоксар активисты выстроились в букву Z в поддержку президента РФ и российской армии, задействованной в специальной военной операции на Украине.
Фото пресс-службы администрации Чебоксар, cap.ru.
Российские военные проявляют мужество и братство в ходе спецоперации РФ на Украине, заявил 18 марта российский президент Владимир Путин на концерте в честь воссоединения Крыма с Россией.
Читайте подробнее: Путин о спецоперации: ребята сражаются плечом к плечу, как братья
Трансляция выступления Владимира Путина была обрезана на 30 секунд. В заключение президент России сказал: «Так получилось, что начало спецоперации совершенно случайно совпало с днем рождения одного из наших выдающихся военачальников, причисленного к лику святых, Федора Ушакова, который за всю блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения. Он как-то сказал, что «грозы сии пойдут во славу России». Так было тогда, так будет сегодня, так будет всегда. Спасибо».
Празднование в столице Мордовии.
Фото: e-mordovia.ru
Российские военные, участвующие в спецоперации в защиту ДНР и ЛНР, действуют и воюют героически. Об этом в ходе праздничного концерта в Москве в честь годовщины со дня воссоединения Крыма с Россией заявил президент РФ Владимир Путин.
«Мне приходят в голову слова Священного Писания: нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих. И мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции», — сказал Путин.
Читайте также: Путин прокомментировал спецоперацию словами из Священного Писания
Начало российской спецоперации в защиту ДНР и ЛНР совпало с днём рождения военачальника Фёдора Ушакова. На это в ходе праздничного концерта в Москве в честь годовщины со дня воссоединения Крыма с Россией обратил внимание президент РФ Владимир Путин.
«Так получилось, что начало операции совпало с днём рождения одного из наших выдающихся военачальников, причисленного к лику святых — Фёдора Ушакова, который за всю блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения. Он сказал, что «грозы сии пойдут во славу России», — сказал Путин.
Читайте подробнее: Путин напомнил о словах военачальника Ушакова про славу России
18 марта из Мордовии отправлена гуманитарная помощь для жителей Донбасса. Из Саранска ушёл грузовик с 20 тоннами консервов, круп и других продуктов.
По техническим причинам была прервана трансляция концерта «Крымская весна» в Лужниках, сообщил 18 марта журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте также: Песков назвал технический сбой причиной обрыва трансляции речи президента
В Саранске прошли праздничные мероприятия, посвящённые восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Главным событием стал масштабный интерактивный проекта «Мордовия. Весна-2022».
Читайте также: В Саранске на митинг в честь воссоединения Крыма с РФ пришли 4 тыс. человек
Глава Мордовии Артём Здунов напомнил, что в 1941—1945 годах многонациональный народ победил фашизм и сейчас Россия борется против современного нацизма, возродившегося в отдельных странах. Он также обратил особое внимание на жителей Донбасса, которые эвакуированы в Мордовию — пока их 150.
В Оренбурге 18 марта на набережной реки Урал у памятника В.П. Чкалову состоялся митинг-концерт «Русская Весна» с участием музыкальных групп «Комбат», «Контингент» и других творческих коллективов города. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Подробности в материале: В Оренбурге прошёл митинг «Русская весна»
Число участников митинга в поддержку вооруженных сил России в Москве превысило 200 000 человек — МВД.
«Без полной денацификации и демилитаризации Украины нельзя решить вопрос безопасности Донбасса, поэтому наши войска находятся на территории соседнего государства», — обратился 18 марта губернатор Пензенской области Олег Мельниченко к участникам акции «Крымская весна».
Читайте также: В Пензе в митинге «Крымская весна» приняли участие более 2,5 тыс. человек
Молодежь Ленинградской области празднует восьмилетнюю годовщину возвращения Крыма в состав России торжественными мероприятиями, акциями, тематическими фотовыставками и флешмобами.
Об этом: Молодежь Ленинградской области отмечает Крымскую весну
Губернатор Ленинградской области вспомнил мартовские дни 2014 года, когда республика Крым и город Севастополь вошли в состав России, и отметил, что за восемь лет, что прошли с того момента, никто не пожалел, что полуостров Крым стал российским.
Подробности в материале: Дрозденко: никто из нас не пожалел, что Крым снова стал российским
Число участников митинга «Крымская весна» в Лужниках 18 марта 2022 года превысило 203 тысячи, сообщает московское управление МВД.
Читайте также: Митинг в честь воссоединения Крыма с Россией собрал свыше 203 тысяч человек
Праздничное мероприятие в часть восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией состоялось в Воронеже 18 марта. Почётными гостями концерта стали жители, вынужденно покинувшие Луганскую и Донецкую народные республики. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Подробности в материале: В Воронеже прошёл концерт в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
В Чебоксарах в эти минуты проходит митинг в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией.
Фото: gcheb.cap.ru
В Астрахани 18 марта прошел праздничный концерт «Россия — Крым — Донбасс» в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
Читайте также: В Астрахани прошел праздничный концерт «Россия — Крым — Донбасс»
На Театральной площади Курска 18 марта состоялся патриотический митинг, посвящённый годовщине воссоединения Крыма с Россией. С памятной датой участников мероприятия поздравил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Читайте также: В Курске прошёл патриотический митинг
В Екатеринбурге на митинг-концерт по случаю восьмилетия воссоединения Крыма с Россией пришли 12 100 человек. Об этом сообщили журналистам в полиции.
Читайте подробнее: Митинг-концерт «Крымская весна» в Екатеринбурге собрал 12100 человек
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал воссоединение Крыма с Россией одной из главных побед в генеральном сражении с Западом.
Читайте подробнее: Беглов заявил о значении Крыма для безопасности России
На площади Минина в Нижнем Новгороде 18 марта состоялся концерт-митинг, посвященный восьмой годовщине со дня воссоединения Крыма с Россией."Восемь лет назад мы в едином порыве впервые праздновали Крымскую весну. А сегодня наши офицеры и солдаты выполняют специальную задачу, защищая народ и интересы России от нацизма. Необходимо сплотиться вокруг нашей армии, всецело оказать поддержку», — депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Паков.
Подробности в материале: Нижний Новгород празднует восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией
В Экопарке на территории Магнитогорска 18 марта прошёл грандиозный флешмоб по случаю восьмилетия Крымской весны. Об этом сообщили журналистам в мэрии.
Об этом: В Магнитогорске к восьмилетию Крымской весны провели флешмоб
В Казани появилось новое граффити на патриотическую тему на фасаде теплового пункта, расположенного во дворе дома №14 по улице Бондаренко. На фоне флага России изображен Казанский кремль, рисунок дополняет надпись «Zа Россию», работа еще не окончена, сообщает пресс-служба мэрии.
Читайте также: «Zа Россию!»: в Казани появилось новое граффити на патриотическую тему
В Казани появилось новое граффити «Zа Россию!». kzn.ru
Глава Чувашии Олег Николаев заявил о готовности установить побратимские отношения с городом Донбасса:
На празднике в Кирове. Фото: kirovreg.ru
В Санкт-Петербурге состоялся митинг-концерт «Zа Россию!», который собрал представителей молодежных, патриотических, общественных и ветеранских организаций, поддержавших политику президента Российской Федерации в отношении Крыма и Донбасса.
Об этом: Концертом «Zа Россию!» в Петербурге поддержали российскую спецоперацию
В Ульяновске развернули многометровый российский триколор.
Фото: ulgov.ru
В Тюмени тысячи людей встретились на митинге-концерте «Крымская весна», который прошёл на Цветном бульваре, и хором спели гимн России. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
«Сегодня Россия ведет борьбу с настоящими военными преступниками, которые восемь лет терроризировали Донбасс, убивали мирных людей, женщин, детей, стариков. Поэтому наш президент Владимир Путин дал своевременный и очень важный приказ о проведении специальной военной операции на Украине. Наш народ, как никакой другой народ на планете, знает, что произойдет, если нацизм снова расправит плечи. Поэтому эта операция — справедливая. Только мы можем остановить новую волну нацизма», — подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.
Об этом: Тысячи тюменцев спели гимн России в честь воссоединения с Крымом
В Тюмени тысячи людей приняли участие в праздновании восьмилетия воссоединения Крыма и России.
Фото Информационного центра правительства Тюменской области.
В Ростовской области проходят мероприятия, посвящённые восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. В донской столице парк «Левобережный» стал площадкой для проведения митинга-концерта «Крымская весна», участниками которого стали тысячи горожан.
Читайте также:Ростовский губернатор: «Крымская весна нас объединила«
"Крымская весна нас объединила. Это действительно единение всех россиян», — отметил донской губернатор Василий Голубев.
Участники мероприятия отметили не только восстановление исторической справедливости, но и выступили в поддержку специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Голубева, народное единство поможет преодолеть временные трудности и стать крепче.
«Мы — за мир! Мы — за Россию! Мы — за президента! Мы — за Ростовскую область! Мы — за правду!» — сказал донской губернатор.
Подробности в материале: «Мы — Zа Россию! Мы — Zа правду!» — Крымская весна на берегу Дона
В Чебаркуле Челябинской области 18 марта прошёл праздничный концерт по случаю восьмилетия воссоединения Крыма с Россией. Возле кинотеатра «Волна» собрались сотни человек, сообщили журналистам в мэрии.
Читайте подробнее: В Чебаркуле отметили восьмилетие Крымской весны
Концерт-митинг и патриотический концерт, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией, состоялись в столице Марий Эл.
Об этом: В Марий Эл отметили Крымскую весну митингом и концертом
Праздник с митингом и концертом прошёл в Чебоксарах. Фото: cap.ru
В Калмыкии прошли мероприятия, посвящённые восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. В Элисте 18 марта нарисовали карту полуострова и развернули флаг Донецкой Народной Республики в знак поддержки специальной операции России по денацификации и демилитаризации Украины.
Читайте также: В Элисте развернули флаг ДНР и нарисовали карту Крыма
На концерт «Крымская весна» в Москве приехало рекордное число человек за последние пять лет, сообщает 18 марта Департамент транспорта Москвы.
Читайте также: На концерт в «Лужники» приехало рекордное за последние 5 лет число людей
Сотрудники администрации губернатора Санкт-Петербурга и исполнительных органов власти Северной столицы после окончания рабочего дня провели флешмоб в честь дня воссоединения Крыма с Россией и в поддержку российской армии, принимающей участие в спецоперации по защите Донбасса.
Читайте подробнее: Сотрудники администрации Петербурга провели флешмоб у Смольного
В Казани 18 марта прошла акция «Крымская весна». Мероприятие в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией организовали в городском парке Победы.
«Россия — единая! Россия — сильная! Мы поддерживаем наших воинов, которые отстаивают самые гуманные идеалы, которые противостоят фашизму, о котором, казалось бы, весь мир уже забыл. Сегодня, вопреки информационной войне и санкциям, Россия — сильная держава. И мы все вместе единением доказываем это», — поздравила всех со знаковым событием заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.
Подробности в материале: В Татарии отметили восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией
18 марта из Чувашии в Донбасс отправлена вторая партия гуманитарной помощи. Отправка гуманитарного груза дополнила мероприятия в рамках «Крымской весны» в Чебоксарах.
Подробности в материале: Чувашия отправила жителям Донбасса ещё одну партию гуманитарной помощи
Жители Екатеринбурга 18 марта отметили восьмую годовщину возвращения Крыма и Севастополя в состав России. В Историческом сквере собрались более 12 тыс. человек. Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж.
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Праздник в Чебоксарах на Красной площади.
Фото: gcheb.cap.ru
Большой праздничный концерт-митинг проходит на площади Нахимова в Севастополе вечером 18 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: В Севастополе проходит большой праздничный концерт
В Йошкар-Оле прошел флешмоб «Крымский мост», приуроченный к годовщине Русской весны и воссоединению Крыма с Россией. Акция была направлена на поддержку жителей Крыма и Донбасса. В мероприятии приняли участие волонтеры, молодогвардейцы, студенты и воспитанники спортивных школ, сообщает «Марийская правда».
Местом проведения флешмоба стали три центральных пешеходных моста столицы Марий Эл. На Театральном мосту ребята выстроились в название полуострова «Крым». На пешеходном мосту со стороны Патриаршей площади был растянут российский флаг, а Гоголевский мост украсила георгиевская лента.
Флешмоб вызвал интерес у жителей города, которые с большим желанием присоединились к акции.
В Марий Эл две районные газеты поддержали специальную операцию на Украине и Вооружённые силы РФ в целом. Это газета «Моркинская земля» и газета Мари-Турекского района «Знамя». В заголовке изданий появилась буква Z, которая является одним из символов спецоперации.
В знак солидарности и неразрывной связи с Крымом и Донбассом жители Приволжья в течение всей недели проводили флешмобы на главных мостах в своих региональных столицах, выходили с государственными флагами России, республик ЛНР и ДНР, символикой Русской весны и национально-культурных объединений в Приволжском федеральном округе. Одним из главных символов воссоединения Крыма с Россией стал Крымский мост — самый длинный мост в Российской Федерации (его протяженность — 19 км).
Сегодня, 18 марта 2022 года, в рамках годовщины Русской весны и воссоединения Крыма и Города-Героя Севастополя с Россией, а также в поддержку российских военных и спецоперации на Донбассе во всех регионах Приволжского федерального состоялись митинги и концерты, сообщает полпредство ПФО.
В Челябинске 18 марта отметили восьмилетие со дня возвращения Крыма и Севастополя в состав России. В парке имени Ю. А. Гагарина состоялся тематический концертт, сообщает пресс-служба областного правительства.
Подробности в материале: В Челябинске отметили восьмую годовщину Крымской весны
Во всех праздничных мероприятиях в Нижнем Новгороде 18 марта приняло участие около 10 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области.
Праздник в Чебоксарах собрал 5 тыс. жителей и гостей города.
Фото: cap.ru
Американские интернет-пользователи обсудили в Twitter концерт на Поклонной горе, приуроченный к годовщине возвращения Крыма в состав России.
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В казанском парке Победы состоялась акция «Крымская весна», ее девиз «Россия. Крым. Донбасс». kzn.ru
В казанском парке Победы состоялась акция «Крымская весна», ее девиз «Россия. Крым. Донбасс».kzn.ru
Глава администрации Чебоксар Денис Спирин назвал воссоединение Крыма и Севастополя с Россией событием «огромной исторической важности для всех граждан страны».
Читайте подробнее: На митинге в Чебоксарах поддержали жителей Донбасса и российскую армию
17 и 18 марта молодые творцы проекта выступали на концертах и проводили мероприятия для юных крымчан.
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18 марта во Владимире состоялся митинг-концерт «Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!».
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Забайкалье. Митинг, посвящённый празднованию присоединения Крыма к России, состоялся 18 марта в городе Нерчинске.
На мероприятии прозвучали патриотические песни в исполнении артистов художественной самодеятельности. Также состоялся флешмоб «Zа наших!». Трио из числа девушек — студенток техникума исполнили песню, под которую все участники митинга выстроились символами Z и V.
Забайкалье.
Митинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией, прошел на малой городской площади в Шилке. На мероприятии творческими коллективами были исполнены патриотические музыкальные номера. Местный поэт Андрей Шутов прочитал свои стихотворения, посвященные Крыму.
В столице Республики Алтай Горно-Алтайске 18 марта состоялся митинг-концерт «Россия. Крым. Донбасс», посвящённый восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с РФ.
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Мероприятия, посвящённые восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией? прошли в Оловяннинском, Балейском, Улётовском районах Забайкалья. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.
В Оловяннинском районе работники Lома культуры провели акции #ZаМир, концертные программы с участием творческих коллективов, флешмобы, на которых звучали песни о России и исполняли «Севастопольский вальс».
В мероприятиях приняли участие более трёх тысяч человек. Концерты состоялись и в Балейском районе. В каждом сельском поселении также были организованы мероприятия, а городской музей Балея приготовил для посетителей экспозицию «Путешествие из Балея в Крым».
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Казаки стали живым щитом на Турецком валу, Чонгаре, Перекопе, не дав возможности бандеровцам прорваться в Крым. На это обратил внимание атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Николай Долуда, поздравляя казаков с восьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией.
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Легкоатлетический забег «Мы вместе Крым», приуроченный к восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, состоялся 19 марта в Тульском кремле, сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.
Читайте подробнее: В Туле провели легкоатлетический забег «Мы вместе Крым»
Флаги Российской Федерации и Республики Крым водрузили сотрудники ГКУ РК «Крым-Спас» совместно с членами КРО «Россоюзспас» на трёх крымских вершинах 18 марта в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.
Об этом: Крымские спасатели водрузили флаги России и Крыма на трёх горных вершинах
Клип на песню «Встанем» с участием детей из Донбасса снят в Севастополе ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале.
Подробности в материале: В Севастополе сняли клип с участием детей из Донбасса
В Сургуте (ХМАО) прошёл автопробег в поддержку военнослужащих, которые проводят специальную операцию на Украине, а также в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма и России. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
В рамках акции «Мы вместе» в единой колонне собрались общественники и активисты Сургута и Сургутского района — более 50 автомобилей.
Автопробег закончился флешмобом, в рамках которого участники растянули флаг и спели гимн Российской Федерации.
Подробности в материале: Флаги, гимн, автопробег — в Сургуте отмечают 8-ю годовщину Крымской весны