18 марта отмечается восьмая годовщина возвращения Крыма в состав России. Днём ранее президент РФ Владимир Путин провёл совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Главе государства рассказали о достижениях, которых удалось добиться с 2014 года. В регионах России 18 марта прохошли праздничные мероприятия в честь Крымской весны. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

15:01 17.03.2022 Читайте по теме: Путин проведёт совещание по развитию Крыма и Севастополя

15:02 17.03.2022 Государственную программу развития Крыма и Севастополя нужно продлить, заявил 17 марта президент России Владимир Путин. Об этом: Путин поручил продлить программу развития Крыма и Севастополя

15:02 17.03.2022 Решение о воссоединении России и Крыма было правильным, заявил 17 марта президент России Владимир Путин.

15:03 17.03.2022 Программа по развитию Крыма наполовину выполнена — Путин

15:04 17.03.2022 Вопрос стабильного обеспечения крымчан чистой водой постепенно решается. Об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Читайте подробнее: Путин оценил обеспеченность Крыма чистой водой

15:08 17.03.2022 После нового пакета антироссийских санкций бизнесу теперь уже нет смысла воздерживаться от работы в Крыму. Об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Читайте также: У бизнеса и банков появилась возможность вернуться в Крым — Путин

15:17 17.03.2022 Госпрограмма по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя должна быть продлена. Об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Подробности в материале: Путин решил продлить действие госпрограммы по Крыму и Севастополю

15:18 17.03.2022 Трасса «Таврида» должна быть достроена в кратчайшие сроки. Об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Об этом: Путин призвал максимально быстро достроить трассу «Таврида»

15:20 17.03.2022 Жители Республики Крым благодарят президента РФ Владимира Путина за решение о возвращении полуострова в состав России. Об этом на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя у президента России 17 марта доложил глава РК Сергей Аксёнов. Читайте подробнее: Крымчане благодарят Путина за возвращение домой — Аксёнов

15:28 17.03.2022 Владимир Путин. Дарья Антонова © ИА REGNUM

15:38 17.03.2022 Водохранилища Республики Крым заполнены на 90%, данные глава региона Сергей Аксёнов привёл на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, которое 17 марта проводит президент РФ Владимир Путин. Об этом: Водохранилища Крыма заполнены на 90% — Аксёнов

15:44 17.03.2022 Новый курортный город планируется построить в Республике Крым, в настоящее время ведется обсуждение и выбор площадки. Об этом сообщил на совещании у Владимира Путина 17 марта глава Крыма Сергей Аксёнов. Подробности в материале: В Крыму построят новый курортный город

15:54 17.03.2022 Запуск Северо-Крымского канала полностью изменит структуру сельского хозяйства в Крыму. Об этом 17 марта на совещании, которое проводит президент России Владимир Путин, доложил глава Крыма Сергей Аксёнов. Читайте подробнее: Структура сельского хозяйства Крыма полностью изменится — Аксёнов

15:59 17.03.2022 Около 12 тысяч номеров в местах размещения Республики Крым планируется создать в ближайшие три года. Данные 17 марта на совещании, которое проводит президент РФ Владимир Путин, привёл глава Крыма Сергей Аксёнов. Об этом: В Крыму за три года создадут 12 тысяч номеров в местах размещения

16:08 17.03.2022 Более чем в два раза выросли объёмы промышленного производства в Республике Крым за восемь лет — с 2013 по 2021 год. Об этом сообщил на совещании у президента России Владимира Путина 17 марта глава региона Сергей Аксёнов. Об этом: В Крыму объёмы промпроизводства за восемь лет выросли в два раза

16:20 17.03.2022 Уделить особенное внимание благоустройству дворовых территорий поручил президент России Владимир Путин главе Крыма Сергею Аксёнову на совещании 17 марта. Читайте также: Путин поручил властям Крыма уделить внимание благоустройству дворов

16:28 17.03.2022 В Республике Крым «катастрофически» не хватает рабочих рук в строительстве и благоустройстве, об этом 17 марта на совещании у президента Владимира Путина заявил глава региона Сергей Аксёнов. Об этом: Аксёнов заявил о «катастрофической» нехватке строителей

17:38 17.03.2022 Крым наш! [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

17:39 17.03.2022 Уровень газификации Республики Крым к 2025 году будет доведён до 84,7%, об этом глава региона Сергей Аксёнов доложил президенту Владимиру Путину на совещании 17 марта. Читайте подробнее: В Крыму за восемь лет газифицировали 78 населённых пунктов

18:19 17.03.2022 Десятиметровый пирог смогут попробовать жители Брянска на концерте-митинге в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Половину пирога отпекли на Бежицком хлебокомбинате, технологи украсили сладкое угощение цветами. Оставшуюся часть приготовят в других пекарнях, сообщает «Брянская губерния».

19:22 17.03.2022 Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что подавляющее большинство крымчан вновь проголосовали бы за воссоединение с Россией. Официальный портал правительства Республики Крым

20:04 17.03.2022 Кремль проинформирует, если президент России Владимир Путин примет решение посетить концерт в честь воссоединения Крыма с Россией в «Лужниках», сообщил 17 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

20:46 17.03.2022 Воссоединение Крыма с Россией принесло ему мир и дало мощный импульс для развития. Об этом сообщил журналистам директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. Читайте подробнее: Воссоединение с Россией дало Крыму мощный импульс — мнение

22:20 17.03.2022 Северо-Крымский канал у Джанкоя [(cc) Властарь]

01:14 18.03.2022 В Тюмени на шести башенных кранах установили флаги с российским триколором и символом Z. Об этом сообщает пресс-служба тюменского отделения Общероссийского народного фронта. Сотрудники Тюменской домостроительной компании таким образом выразили поддержку Вооружённым силам России и спецоперации по дефашизации Украины, а также отметили восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией. Читайте также: Тюменские строители установили флаги с литерой Z на башенные краны

03:43 18.03.2022 Приморье включилось во Всероссийский танцевальный флешмоб в поддержку Российской Армии — Z-эстафета #Россия_Мы. Ансамбль выступил в одном из самых символичных и узнаваемых мест края — у подводной лодки «С-56» на Корабельной набережной. Это знаменитый музей, являющийся памятником русскому флоту. Читайте подробнее: Приморье танцевальным флешмобом поддержало российскую армию

04:00 18.03.2022 Во Владивостоке ветеранские организации проводят в рамках социального проекта «Лица и страницы» в школах уроки по патриотическому воспитанию. Читайте также: Ветераны в школах Владивостока проводят уроки по патриотическому воспитанию

05:51 18.03.2022 С днём воссоединения Крыма с Россией жителей страны поздравил губернатор Еврейской АО Ростислав Гольдштейн. Он считает, что Крымская весна нашла особенный отклик в сердце каждого россиянина. Читайте подробнее: Крымская весна в России стала символом национального единения — глава ЕАО

06:27 18.03.2022 В годовщину Крымской весны губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко встретился со свидетелем событий в Донбассе. Уроженка станицы Луганская Наталья Плискунова восемь лет назад вместе с дочерью была вынуждена покинуть родной край из-за начала боевых действий. Читайте подробнее: Когда Россия начала спецоперацию на Донбассе, там все вздохнули — мнение

07:05 18.03.2022 День воссоединения Крыма с Россией вписан в современную историю. Об этом заявил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов. Читайте подробнее: Мэр Новокузнецка заявил, что «мы все становимся свидетелями новых событий»

07:07 18.03.2022 День воссоединения Крыма с Россией имеет значение для всех забайкальцев. Об этом 18 марта в эфире ГТРК «Чита» в программе «Утро России» сказала заместитель председателя правительства региона Татьяна Цымпилова. Её слова цитирует пресс-служба правительства региона. Обращаясь к жителям Забайкалья, она напомнила, что еще в 1783 году Екатерина Великая подписала исторический документ о принятии острова Тамани, полуострова Крыма и всей территории Кубанской в состав Российской империи. Об этом: В Забайкалье встречают Крымскую весну

07:19 18.03.2022 Крым [normalplanet.com]

07:36 18.03.2022 В Ульяновской области главный праздничный концерт состоится на Соборной площади в Ульяновске. Об этом: В Ульяновске из-за концерта перекроют несколько улиц

07:43 18.03.2022 Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил с Днем воссоединения Крыма с Россией, который отмечается 18 марта. «Сегодня отмечается восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией. На протяжении многих десятилетий Пермский край был тесно связан с Крымской землей — в годы Великой Отечественной войны наши предки защищали Севастополь, на территорию региона были эвакуированы промышленные предприятия, которые продолжают работать. Сейчас мы продолжаем укреплять экономические, деловые и культурные связи с Республикой Крым и городом Севастополем», — сказал он. Читайте также: «Мы продолжаем укреплять связи с Крымом» — губернатор Прикамья

07:46 18.03.2022 Камчатка приняла Всероссийскую национальную эстафету #Россия_Мы и танцем поддержала российскую армию, которая участвует в миротворческой операции по защите Донбасса. Об этом: Мы единый народ — Камчатка приняла Всероссийскую национальную эстафету

08:07 18.03.2022 Сегодня, 18 марта, в Алтайском крае, как и по всей стране, отмечают восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией. В 2014 году в этот день был подписан договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ в статусе отдельных субъектов. К этой дате в музеях проходят тематические выставки. Со сцены краевой филармонии будет звучать музыка российских и советских композиторов. Тематические уроки, посвященные воссоединению Крыма с Россией, песенный флешмоб «За Россию!», акция «Служу России!», фестиваль «Служить России суждено тебе и мне» пройдут в образовательных учреждениях региона. Главным событием празднования в Барнауле станет митинг-концерт «Zа мир! Zа Россию!». Мероприятие пройдет на стадионе клуба «Темп». [[[video-0]]] Об этом: Алтайский край встречает Крымскую весну

08:16 18.03.2022 Оренбург отметит восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией автопробегом. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Инициатором мероприятия стал Оренбургский региональный Центр ветеранского и военно-патриотического движения «Содружество». Кроме воссоединения Крыма с Россией автопробег организован и в поддержку специальной военной операции России. Читайте также: В Оренбурге в честь воссоединения Крыма с Россией пройдёт автопробег

08:20 18.03.2022 В честь восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией молодёжь Томска развернула в центре города государственный флаг. Читайте также: Молодёжь Томска в честь Крымской весны развернула российский флаг

08:24 18.03.2022 В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре в годовщину воссоединения Крыма с Россией состоялись тематические митинги-концерты. Читайте также: Хабаровский край митингом отметил годовщину воссоединения с Крымом

08:27 18.03.2022 В мэрии Ульяновска предупреждают, что 18 марта в центре города будет ограничено движение на ряде участков и парковка транспорта. Речь идёт об улице Кузнецова (от Спасской до площади Соборной), Театральной площади и проезде вдоль гостиницы «Советская».

08:27 18.03.2022 Сотрудники посольства России в Соединенных Штатов опубликовали обращение к жителям Крыма по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Читайте подробнее: Посольство РФ в США поздравило с восьмой годовщиной воссоединения Крыма

08:47 18.03.2022 Камчатка отметила восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией. kamgov.ru

08:55 18.03.2022 В Чебоксарах на несколько часов ограничат продажу алкогольной продукции у Красной площади. Читайте также: В Чебоксарах временно ограничат продажу алкоголя

09:05 18.03.2022 Приморье масштабно и с размахом отмечает годовщину Крымской весны. Читайте подробнее: Приморцы на 170 автомобилях с флагами едут во Владивосток на Крымскую весну

09:09 18.03.2022 В Туве восьмилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отмечают концертом и различными акциями. Об этом: В Кызыле отмечают воссоединение Крыма с Россией

09:14 18.03.2022 Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 18 марта опубликовал в личном телеграм-канале снимок со спутника с Крымом и Россией. Читайте также: Рогозин сравнил Россию с Богом с картины «Сотворение Адама»

09:20 18.03.2022 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 18 марта принимает участие в мероприятиях, посвящённых Дню воссоединения Крыма с Россией. Как сообщает телеграм-канал правительства региона, в частности, глава региона побывал на митинг-концерте «Za Мир! Za Россию!», в барнаульском спорткомплексе «Темп». Больше трех тысяч барнаульцев пришли на футбольную арену, чтобы отметить восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией, а также поддержать действия Вооруженных сСил России и президента страны при проведении специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом: Губернатор Алтайского края Виктор Томенко: «Да здравствует Россия!»

09:20 18.03.2022 Возвращение Крыма домой, в Россию, стало возможным благодаря историческим решениям президента Владимира Путина. Об этом говорится в адресованном жителям поздравлении главы Республики Крым Сергея Аксёнова с восьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией Подробности в материале: Аксёнов поздравил крымчан с восьмой годовщиной воссоединения с Россией

09:21 18.03.2022 Творческие коллективы ЕАО дают концерты в рамках эстафеты «Россия_Мы». Выступления с танцевальными номерами разных народов России призваны подчеркнуть национальное единство в стране. Читайте подробнее: В Еврейской АО приняли танцевальную эстафету «Россия_Мы»

09:23 18.03.2022 В городе Абакане на Первомайской площади 18 марта состоится митинг-концерт, посвящённый восьмилетию со Дня воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщили в министерстве культуры Хакасии. Читайте также: Хакасия отмечает годовщину воссоединения Крыма с Россией

09:26 18.03.2022 В Ульяновске в рамках празднования восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией представят фотохронику и пройдут праздничные концерты. Об этом: В парках Ульяновска представят фотохронику «Крым и Россия: 8 лет вместе»

09:34 18.03.2022 В автомобильно-техническом колледже и железнодорожном колледже в Уссурийске прошли уроки мира. Читайте также: Студентам Приморьям преподали уроки мира

09:40 18.03.2022 В Амурской области прошёл танцевальный флешмоб «Россия_Мы». На набережной города был исполнен национальный танец казаков. Об этом: Приамурье приняло танцевальную эстафету в поддержку российской армии

09:42 18.03.2022 Восьмую годовщину воссоединения с Россией отмечает Севастополь вместе со всей страной 18 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Севастопольцы отмечают годовщину возвращения в Россию

09:44 18.03.2022 Праздничные мероприятия, посвящённые восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией, пройдут 18 марта во всех муниципалитетах Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. Подробности в материале: «Крымскую весну» отметят во всех муниципалитетах Волгоградской области

09:46 18.03.2022 Новокузнецкий драматический театр присоединился к онлайн-флешмобу по чтению стихов про Россию. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов. Подробности в материале: Новокузнецкие артисты прочли стихи о России

09:53 18.03.2022 Владимир Путин в Крыму. 2020 [Kremlin.ru]

09:59 18.03.2022 Жители Ленинградской области отметят восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией акцией #СвоихНеБросаем, онлайн-концертом «Крымская весна», лекцией по истории Крымского полуострова и митингом-концертом в административном центре региона — Гатчине. Читайте также: В Ленобласти широко отмечают годовщину воссоединения Крыма с Россией

10:04 18.03.2022 Ансамбль хакасского танца «Кÿн сузы» Хакасской республиканской филармонии имени В.Г. Чаптыкова присоединился к эстафете, которая проходит по всей стране. Танцевальный флешмоб призван показать объединяющую силу народов России. Подробности в материале: В Хакасии поддержали российскую армию танцевальным флешмобом

10:18 18.03.2022 «Для жителей региона олицетворением родства с Крымом продолжает оставаться большой десантный корабль «Саратов», который несёт службу в составе Черноморского флота. Когда я говорю о флоте, о военной мощи Российской армии, подразумеваю, что наше государство никогда не бросало своих в беде. И сейчас мы можем видеть это на примере спецоперации на Украине, где наши солдаты устанавливают справедливость на Донбассе», — отметил губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Читайте подробнее: Глава Саратовской области: «Крымская весна обогатила нас огромным опытом»

10:21 18.03.2022 Марий Эл присоединится к празднованию восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Концерты пройдут, в частности, в Йошкар-Оле, Козьмодемьянске, Волжске. Читайте подробнее: Марий Эл отметит годовщину воссоединения Крыма с Россией концертами

10:24 18.03.2022 День воссоединения Крыма с Россией — день исторической справедливости. Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. «18 марта мы отмечаем государственный праздник — День воссоединения Крыма с Россией! Это день исторической справедливости, которую ждали миллионы людей, это праздник, который дорог сердцу каждого россиянина. Он объединяет наш многонациональный народ и вдохновляет нас на новые свершения, — написал в своём телеграм-канале Травников. Подробности в материале: Новосибирский губернатор напомнил о дне «исторической справедливости»

10:27 18.03.2022 В Якутске с размахом отпраздновали годовщину Крымской весны. На площади города собрались более 3,5 тыс. человек. Подробности в материале: В Якутии широко отметили годовщину Крымской весны

10:34 18.03.2022 В Свердловской области мероприятия, приуроченные к восьмилетию Крымской весны, состоятся в 37 муниципальных образованиях. Об этом сообщает пресс-секретарь свердловского ГУ МВД России Валерий Горелых. Читайте также: Восьмилетие возвращения Крыма отметят в 37 свердловских муниципалитетах

10:35 18.03.2022 Восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией в Петербурге отметят митинг-концертом «Za Россию!» в спортивно-концертном комплексе «Юбилейный». Одновременно эта акция будет посвящена поддержке российских военнослужащих, участвующих в освобождении Донбасса и спецоперации на Украине. Подробности в материале: Годовщину воссоединения Крыма в Петербурге отметят концертом «Za Россию!»

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10:37 18.03.2022 Руководитель областной общественной организации «Конгресс татар Кировской области» Равиль Нургалеев подчеркнул, что Владимир Путин «взял верный курс»: [[[quote-1]]]

10:37 18.03.2022 Патриотическая акция в честь воссоединения Крыма с Россией прошла в Еврейской АО. Ещё одной целью флешмоба было поддержать спецоперацию в защиту жителей республик Донбасса. Об этом: В Еврейской АО годовщину Крымской весны отпраздновали флешмобом

10:38 18.03.2022 Кировские власти отмечают, что к акции в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией могут присоединиться все желающие. После концерта состоится флешмоб «Zа Мир! Zа Россию! Zа президента!»: «Взявшись за руки, кировчане выстроятся в символическую букву Z», — говорят организаторы.

10:38 18.03.2022 Камчатка отметила восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией kamgov.ru

10:43 18.03.2022 В преддверии празднования годовщины Крымской весны губернатор Кировской области Игорь Васильев встретился с представителями национальных общественных объединений, пригласив их на «патриотическую акцию 18 марта». Он призвал участвовать в мероприятиях «вместе со своими земляками, семьями». Читайте подробнее: В Кирове состоится флешмоб «Zа президента!»

10:44 18.03.2022 На здании администрации Тюмени зажгли знак Z. Литеру в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на Украине составили из окон кабинетов со включенным светом. Об этом: Мэрия Тюмени поддержала спецоперацию на Украине светом в окнах

10:44 18.03.2022 В школах Красноярского края в течение недели прошли уроки, классные часы и интерактивные занятия по истории вхождения Крыма и Севастополя в состав России. Школьникам рассказали, что решение о воссоединении с Россией сделали жители полуострова сами в ходе референдума. Об этом: Красноярским школьникам рассказали об истории воссоединения Крыма с Россией

10:47 18.03.2022 «В этот день был закреплён свободный выбор жителей Крыма, и легендарный полуостров вернулся домой — бескровно и мирно был присоединён к России. Благодаря нашему президенту свершилась историческая справедливость — Крым возвратился в родную гавань. История Донбасса стала более сложной, трагичной. Почти 14 тысяч мирных жителей погибли, отстаивая своё право говорить на родном языке, жить по заветам своих предков, сохранять семейные ценности и традиции своего народа», — заявил 18 марта губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Читайте также: «Крым — наш, Донбасс — рядом!» — губернатор Пензенской области

11:02 18.03.2022 В Саранске в рамках проекта «Крымский мост в ПФО» прошёл автопробег в честь восьмой годовщины воссоединения полуострова с Россией. Также водители выстроились в виде буквы Z в поддержку военной спецоперации России на Украине. Участники автопробега заявили, что«нас не сломить», несмотря на беспрецедентное давление на страну — политическое, информационное и экономическое.

11:04 18.03.2022 Праздничные мероприятия в честь очередной годовщины воссоединения Крыма с Россией пройдут в Саранске: запланированы концерты, интерактивные программы, флешмоб. Об этом: Саранск отметит воссоединение Крыма с Россией танцевальным флешмобом

11:04 18.03.2022 Для телезрителей Северной столицы и Ленинградской области организуют специальный прямой эфир в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Он будет организован 18 марта на главном городском телеканале «Санкт-Петербург». Об этом: В Петербурге пройдёт телемарафон в честь дня воссоединения Крыма с Россией

11:17 18.03.2022 Президент России Владимир Путин направил приветствие организаторам и участникам Всероссийской и международной акции «Сад памяти», сообщает 18 марта пресс-служба Кремля. В телеграмме российский лидер отметил важность и востребованность проекта, который стартует в Севастополе. Инициатива призвана объединить участников из разных регионов страны вокруг непреходящих патриотических, духовно-нравственных ценностей, добавил он. Читайте также: Путин направил приветствие участникам акции «Сад памяти»

11:25 18.03.2022 В Северной Осетии в эти дни широко отмечают очередную годовщину воссоединения Крыма с Россией. В республике проходят флешмобы, лекции, концерты, фотовыставки, состоится автопробег, сообщили 18 марта в пресс-службе главы и правительства региона. Подробности в материале: В Северной Осетии отмечают годовщину воссоединения Крыма с Россией

11:33 18.03.2022 В честь восьмой годовщины воссоединения Крыма и России Дворцовый мост в Санкт-Петербурге поменяет свою обычную подсветку на цвета российского триколора. Подробности в материале: Дворцовый мост поменяет подсветку в честь дня воссоединения Крыма с Россией

11:39 18.03.2022 [[[video-1]]] Сегодня, 18 марта, День воссоединения Крыма с Россией. В честь этой даты в Чите проходят праздничные мероприятия. На главной площади города проходит праздничный концерт.

11:45 18.03.2022 В годовщину воссоединения Крыма и России офицеры СУ СКР по Алтайскому краю и кадеты Барнаульского кадетского корпуса провели патриотическую акцию «Мы вместе!». Читайте также: «Мы вместе, и значит Мы победим!»: патриотическую акцию провели на Алтае

11:52 18.03.2022 Украинские неонацисты готовили Крыму кровавую участь, но регион избежал её благодаря мужеству крымчан и оперативной реакции России. Об этом директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил 18 марта на круглом столе по вопросам исторического просвещения. Он напомнил, что протесты на Украине в Херсоне, Харькове, Мариуполе и других городах были жестоко подавлены в 2014 году, от рук нацистов погибли защитники Дома профсоюзов в Одессе. «Тот же кровавый сценарий готовился и в Крыму. И только благодаря мужественной позиции крымчан и жителей Севастополя, оперативной реакции России на полуострове удалось избежать трагедии», — сказал Нарышкин. Об этом: Крым спасли от кровавой участи, заявил Нарышкин

11:57 18.03.2022 В Петропавловске-Камчатском 18 марта у стелы «Город воинской славы» состоялась патриотическая культурная программа «ZA Мир, ZA Россию, ZA Президента», посвященная восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией, а также выражению поддержки решению президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации в защиту Донбасса. Читайте также: На Камчатке состоялось мероприятие в поддержку решений Путина

12:11 18.03.2022 Забайкалье. Заместитель начальника военно-политического отдела штаба 29-й общевойсковой армии Владимир Гусев во время концерта «Крымская весна» на площади имени Ленина 18 марта поздравил забайкальцев с восьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией. «Народ и армия — едины. Этот тезис, рождённый в Великой Отечественной войне, актуален как никогда и сегодня, когда наши воины решают сложную и ответственную задачу. Последние мартовские опросы, проведённые ВЦИОМ, показали, что 86% россиян доверяют нашим вооруженным силам, а более 75% поддерживают решение президента о проведении спецоперации. Да, сложное, непростое время. Но я хочу заверить вас, что вооруженные силы будут с честью и достоинством выполнять задачи, охранять суверенитет нашей Родины», — подчеркнул Владимир Гусев. Он поздравил всех с Днём воссоединения Крыма с Россией.

12:14 18.03.2022 В Южно-Сахалинске 18 марта в честь восьмилетней годовщины воссоединения Крыма с Россией состоялись митинг-концерт, автопробеги и другие патриотические мероприятия. В честь праздника в парке все желающие могли бесплатно покататься на карусели и поучаствовать в мастер-классах по росписи в гжельской и хохломской технике. Также гостей бесплатно угощали кашей и чаем. Подробности в материале: На Сахалине отпраздновали годовщину Крымской весны

12:43 18.03.2022 В Новосибирской области состоялся концерт «Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!», посвящённый Дню воссоединения Крыма с Россией. В мероприятии, которое прошло в международном центре волейбола «Локомотив-арена», участвовали члены общественных организаций, спортивных школ, движения «Защитник», депутаты, представители ветеранского сообщества, ТОСов, профсоюзных организаций. Подробности в материале: «Мы выстоим и победим» — новосибирцы отметили воссоединение Крыма с Россией

12:51 18.03.2022 День воссоединения Крыма с Россией напоминает о важности единства, о силе сплочённости российского народа, во все времена прочно скреплявшей страну, заявил 18 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Читайте подробнее: Дрозденко заявил о единстве российского народа в День воссоединения Крыма

12:53 18.03.2022 В Кемеровской области сегодня, 18 марта, проходят торжественные митинги, шествия, концерты, выставки и флешмобы, посвящённые Дню воссоединения Крыма с Россией. Так, на бульваре Строителей в Кемерове состоялся митинг-концерт «Россия. Крым. Донбасс. #Своихнебросаем». Читайте подробнее: «За правду, за честь, за страну» — кемеровчане отпраздновали Крымскую весну

13:02 18.03.2022 В Нижнем Тагиле Свердловской области 18 марта состоялась патриотическая акция «Тагил вместе!». Её приурочили к восьмилетию воссоединения Крыма с Россией, сообщает пресс-служба мэрии города. Об этом: Нижний Тагил поддержал Российскую армию и Владимира Путина

13:06 18.03.2022 В филармонии Кемеровской области сегодня, 18 марта, стартовал ежегодный музыкальный фестиваль «Крымская весна». Он рассчитан на пять дней и завершится 22 марта. Об этом: В Кузбассе начался музыкальный фестиваль «Крымская весна»

13:10 18.03.2022 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 18 марта принял участие в мероприятии к годовщине «Крымской весны» в Историческом сквере Екатеринбурга. Сегодня здесь собрались представители общественности, руководители региона, спортсмены-олимпийцы и параолимпийцы, уральцы, которые в этот день вспоминают о событии исторической важности, произошедшем восемь лет назад, когда жители Крыма и Севастополя выбрали общую судьбу с Россией. Читайте также: Жители Екатеринбурга поддержали Владимира Путина и Российскую армию

13:13 18.03.2022 В Омской области 18 марта прошли патриотические акции «Своих не бросаем» в поддержку российских военных, участвующих в специальной военной операции на Украине. Читайте также: В Омске прошли патриотические акции в поддержку российских военных

13:18 18.03.2022 Камчатка отметила восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией. kamgov.ru

13:30 18.03.2022 Годовщину воссоединения с Россией широко отмечают в Крыму и Севастополе 18 марта — ровно восемь лет назад Крымский полуостров стал российским не только по духу, но и юридически. Читайте подробнее: «За Крым, за свободу, за Россию!» Крымчане празднуют Русскую весну

13:32 18.03.2022 Автопробег в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией прошел в Уфе. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба городской администрации. Сообщается, что в акции приняли участие активисты общественных организаций. Читайте подробнее: В Уфе автопробегом отметили восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией

13:35 18.03.2022 В Екатеринбурге на льду городского пруда развернули огромную георгиевскую ленту, сложенную в виде буквы «Z». Об этом сообщает 18 марта свердловский департамент информполитики. Читайте также: На пруду в Екатеринбурге развернули георгиевскую ленту в виде буквы «Z»

13:49 18.03.2022 В Ингушетии состоялась масштабная акция, приуроченная к восьмой годовщине воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Россией. В ней приняли участие глава республики Махмуд-Али Калиматов, представители органов власти, депутаты Народного собрания, сенаторы, депутаты Госдумы, жители Ингушетии, юнармейцы. Читайте подробнее: В Ингушетии прошла акция к очередной годовщине воссоединения Крыма и России

13:52 18.03.2022 Ингушетия отметила восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией Фото из Telegram-канала главы Ингушетии М.-А. Калиматова

13:53 18.03.2022 Патриотическую акцию провели кадеты, поисковики и участники военно-патриотических клубов в Самаре. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба городской администрации. Сообщается, что акция в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией прошла на мостовом переходе через реку Сок. Об этом: В Самаре прошла патриотическая акция в поддержку российских военных

14:04 18.03.2022 В Ростове-на-Дону парк «Левобережный» стал площадкой для проведения митинга-концерта «Крымская весна», посвящённого восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. «Восемь лет назад Крым вернулся в родную гавань. Это был непростой период, когда вся страна помогала по самым разным вопросам, каждый регион РФ. Ростовская область шефствовала над Красногвардейским районом. Мы решали самые разные вопросы. Крымская весна нас объединила. Это действительно единение всех россиян», — отметил донской губернатор Василий Голубев. Участники мероприятия отметили не только восстановление исторической справедливости, но и выступили не только в поддержку специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. «Мы — за мир! Мы — за Россию! Мы — за президента! Мы — за Ростовскую область! Мы — за правду!» — сказал донской губернатор. Читайте подробнее: Ростовский губернатор: «Крымская весна нас объединила»

14:17 18.03.2022 В Москве состоится митинг-концерт, посвящённый воссоединению Крыма и Севастополя с Россией. Местом проведения станет самый большой стадион страны — «Лужники». Читайте подробнее: В «Лужниках» пройдёт концерт в честь воссоединения Крыма с РФ

14:19 18.03.2022 В Махачкале восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят 18 марта праздничным концертом. Он начался в 14:00 на площади Ленина в столице республики. Участниками выступления станут ансамбли танца «Лезгинка» и «Дагестан», артисты ансамбля русской песни «Волна», солисты Дагестанской госфилармонии и театра оперы и балета. Об этом: В Махачкале отметили концертом годовщину воссоединения Крыма с Россией

14:23 18.03.2022 Митинг-концерт «ZА мир, ZA Россию, ZA президента», посвящённый годовщине воссоединения Крыма с Россией, прошёл 18 марта в Красноярске. Об этом сообщили в краевом правительстве. Об этом: В Красноярске прошёл митинг-концерт «ZА мир, ZA Россию, ZA президента»

14:28 18.03.2022 Еще одну колонну грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Донбасса отправили из Башкирии. Об этом 18 марта сообщил заместитель председателя государственного собрания республики Рустам Ишмухаметов в своем Telegram-канале. Он сообщил, что грузовики двинулась в путь с площади Салавата Юлаева перед конгресс-холлом «Торатау» во время митинга-концерта в Уфе «Своих не бросаем» в поддержку жителей Донбасса. Подробности в материале: Из Бакширии в Донбасс отправили очередную партию гуманитарной помощи

14:56 18.03.2022 В честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, а также в поддержку российских военных и спецоперации в Донбассе в Нижегородской области и других регионах Приволжского федерального округа проходят митинги, концерты и другие праздничные мероприятия. Об этом: В Нижегородской области проходят акции в поддержку российской армии

14:57 18.03.2022 В Кургане 18 марта прошёл масштабный митинг-концерт «Крымская весна» в Центральном парке культуры и отдыха в честь восьмилетней годовщины воссоединения Крыма с Россией. Читайте также: В Кургане массовым митингом отпраздновали воссоединение России с Крымом Фото пресс-службы горадминистрации Кургана.

15:01 18.03.2022 Восемь лет назад жители Крыма и Севастополя приняли решение и сделали исторический выбор — вновь быть вместе с Россией. И сегодня Крымская весна наполняется новым смыслом, отметил 18 марта председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко («Единая Россия»). Читайте также: Глава донского парламента: «Сегодня Крымская весна наполнена новым смыслом»

15:06 18.03.2022 Праздничный автопробег в Нижнем Новгороде. Источник: пресс-служба правительства Нижегородской области.

15:08 18.03.2022 Между Чувашией, Крымом и Севастополем налажено сотрудничество в различных отраслях, стоит задача дальнейшего роста товарооборота. Об этом говорится в поздравлении главы Чувашии Олега Николаева в честь воссоединения Крыма с Россией. Подробности в материале: Глава Чувашии: Крымская весна имеет особое значение для народа России

15:10 18.03.2022 В Ульяновске участниками праздничного концерта стали около 5 тыс. жителей. [[[quote-2]]]

15:12 18.03.2022 Губернатор Ульяновской области Алексей Русских, поздравляя с очередной годовщиной воссоединения Крыма с Россией, подчеркнул, что «Крымская весна открыла новую страницу истории, стала символом проявления воли, единства и гражданского мужества»: [[[quote-3]]]

15:19 18.03.2022 Кабардино-Балкария присоединилась к субъектам России и отмечает 18 марта очередную годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В республике организованы мероприятия по освещению события, случившегося восемь лет назад. Одним из них стала фотовыставка под открытым небом. Она развернута в трёх центральных точках города Нальчика: на площади возле Государственного музыкального театра, рядом с кинотеатром «Восток» на проспекте Ленина и на площади Согласия. Читайте подробнее: В Кабардино-Балкарии проходит фотовыставка «Крым и Россия: 8 лет вместе»