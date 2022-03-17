Самара, , 15:00 — REGNUM Около 3,5 тысяч человек намерены переселить из аварийного жилья в текущем году в Самарской области. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Ветхое жилье (сс) Free-Photos

Этот вопрос был рассмотрен на совещании в областном правительстве.

Отмечается, что в настоящий момент программа переселения граждан из аварийного жилого фонда реализуется в условиях значительного удорожания строительных материалов, увеличения стоимости квадратного метра, а также повышенного покупательского спроса на жилье. Эта ситуация осложняется отсутствием жилого фонда, соответствующего требуемым нормативам. Сообщается, что первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов поручил сотрудникам минстроя региона организовать встречи с представителями крупнейших строительных компаний области.

«Нам необходимо выстроить диалог с застройщиками, выслушать их предложения и найти компромиссные решения», — приводит его слова пресс-служба.

Кудряшов не исключил, что в текущей ситуации придется обратиться на федеральный уровень за дополнительной поддержкой. Также участники совещания рассмотрели вопрос обеспечения жильем детей-сирот.

Отмечается, что в бюджете на эти цели было заложено более одного миллиарда рублей, по инициативе главы региона Дмитрия Азарова дополнительно планируется направить еще 400 млн руб.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в прошлом году в Самарской области новое жилье вместо аварийного получили 5520 человек.