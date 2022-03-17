Москва, 17 марта, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Решение о воссоединении России и Крыма было правильным, заявил 17 марта президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства заявил, что воссоединение Крыма с Россией, состоявшееся восемь лет назад, в марте 2014 года, было правильным и своевременным решением.

Как сообщало ИА REGNUM, на площади Советов в столице Бурятии Улан-Удэ 18 марта пройдёт концерт «В единстве — наша сила!», посвящённый дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.