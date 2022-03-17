Красногорск, 17 марта, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Крымчане и севастопольцы проявили большое мужество и патриотизм в 2014 году. Об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы встречаемся в преддверии дня воссоединения Крыма с Россией. Все помним, что тогда, в сложные недели февраля-марта 2014 крымчане и севастопольцы проявили мужество и патриотизм. Стеной встали на пути у неонацистов и радикалов, у тех, кто организовал и совершил госпереворот в Киеве», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что время показала правильность выбора крымчан.

«Люди в Крыму и Севастополе не дрогнули, сплотились и победили. Сделали свой свободный, сознательный выбор быть вместе с Россией», — указал он.