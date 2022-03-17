Лондон, 17 марта, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Систему противовоздушной обороны (ПВО) Sky Sabre и дополнительно еще 100 британских военнослужащих разместит на территории Польши Великобритания. Об этом 17 марта заявил британский министр обороны Бен Уоллес на пресс-конференции со своим коллегой из Польши Мариушем Блащаком.

Richard Townshend Бен Уоллес

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«Могу объявить, что мы размещаем в Польше систему ПВО средней дальности Sky Sabre и дополнительно 100 человек персонала», — сказал он.

Также Уоллес добавил, что Лондон предпримет такие действия для поддержки Польши и для того, чтобы гарантировать безопасность ее воздушного пространства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон завершил свой официальный визит в Саудовскую Аравию.