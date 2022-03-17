Киев, 17 марта, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) потребовала от Украины соблюдать права военнопленных.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В организации призвали Киев прекратить публиковать фото с российскими военнопленными и перестать нарушать их права.

Как сообщало ИА REGNUM, Хизер Барр, заместитель директора международной организации Human Rights Watch, призвала Филиппо Гранди, Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в ходе встречи с представителями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обсудить отмену запрета на поездки женщин без махрама (близкого родственника — мужчины).