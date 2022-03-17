Москва, 17 марта, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В Крыму успешно реализуется спецпрограмма по социально-экономическому развитию Крыма. Об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Начиная с 2015 года последовательно реализуется специальная программа по социально-экономическому развитию полуострова. Всего в течение 11 лет, до периода 2025 года, на её выполнение запланировано более 1 трлн 355 млрд рублей. За счёт этих средств должно быть создано свыше 1 тыс. объектов, и на сегодняшний день почти половина из них готова», — заявил Путин.

«Приоритетное внимание уделяется модернизации транспортной инфраструктуры: построен аэропорт Симферополь, открыто движение по Крымскому мосту, в стадии завершения — автомагистраль Таврида», — указал президент.