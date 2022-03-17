Амстердам, , 14:52 — REGNUM Российский автогонщик Александр Смоляр, выступающий за нидерландскую команду MP Motorsport, примет участие в новом сезоне «Формулы-3». Об этом 17 марта сообщает пресс-служба команды.

Формула 1

1 марта Международная автомобильная федерация (FIA) разрешила российским и белорусским гонщикам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

Позднее FIA издала документ, который в обязательном порядке должны подписать пилоты из России и Белоруссии, чтобы участвовать в соревнованиях.

В этом документе отмечается, что гонщики не имеют права упоминать свою страну, использовать цвета государственного флага и национальную символику. Кроме того, им запрещается делать высказывания, которые могут скомпрометировать FIA или нанести ей ущерб.

Сезон-2022 «Формулы-3» состоит из девяти этапов, первый из которых пройдёт с 18 по 20 марта в Бахрейне. Смоляр проведёт третий сезон в «Формуле-3».