Ханты-Мансийск, 17 марта, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 17 марта госпитализировали 26 больных с COVID-19, 1071 человек выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Александр Погожев ИА REGNUM Красная зона

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

За минувшие сутки в Югре выявлено 332 новых случаев заражения коронавирусом, на 17 человек больше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 16 марта является Сургут — 38.

С начала пандемии в Югре к 17 марта насчитывается 203 523 случая лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 189 859 пациентов, 2478 скончались (на шесть пациентов больше, чем днём ранее).