Москва, 17 марта, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Весной-летом 2022 года спрос на автомобили в России не будет расти сильно, в том числе из-за увеличения стоимости автокредита. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ в феврале 2022 года выдали почти на 5,5% меньше автокредитов, чем за аналогичный период прошлого года.

Lada.ru Авторынок

«Сейчас на автомобильном рынке РФ наблюдается определённое торможение, — сказала Ермилова. — Зарубежные производители в большом количестве приостановили работу. Остаётся только допродать некоторые модели. О новых поставках пока ничего не известно. Здесь больше внимания может быть уделено китайским и корейским производителям. Однако пока они не настолько популярны как, например, европейские бренды».

Помимо этого, как уточнила Ермилова, в мире продолжает ощущаться дефицит полупроводников.

«Этот вопрос должен был решиться к лету. Пока он ещё актуален. Если только к этому моменту не стабилизируется текущая ситуация с курсом и поставками. Но производство автомобилей долговременно, к тому же необходима ещё и транспортировка, — сказала Ермилова. — Российский авторынок тоже имеет проблемы с производством. Экономические санкции и геополитика, безусловно, скажутся на рынке автокредитов. Отсутствие автомобилей и их высокая цена не располагают население к таким расходам. Да и процентные ставки сейчас повышены».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ стало труднее получить кредит на покупку автомобиля.