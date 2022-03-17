Москва, 17 марта, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Повышение МРОТ, прожиточного минимума и иных выплат, в том числе зарплат бюджетникам — правильное и своевременное решение, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.

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«В текущей экономической ситуации эти категории населения наиболее уязвимы в связи с ростом цен.

Следует отметить, что сейчас также важно определить не только круг мер, но и степень увеличения этих социально-значимых параметров», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил поднять МРОТ, прожиточный минимум, а также зарплаты работников бюджетной сферы.

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