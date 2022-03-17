Москва, , 14:50 — REGNUM Полноценный дефолт России не грозит. Об этом 17 марта сообщил экономист Василий Колташов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам эксперта, у России хватает ресурсов, чтобы спокойно обслуживать собственный госдолг.

«Настоящего дефолта в России быть не может. Потому что несмотря на то, что благодаря большим способностям наших чиновников более 300 млрд долларов резервов были заморожены на Западе, все-таки другая часть резервов осталась. И даже в валюте министерство финансов пытается провести платежи по гособлигациям», — сказал Колташов.

Читайте ранее в этом сюжете: Колташов: санкции против России бьют по всем евразийским государствам