Нур-Султан, , 14:49 — REGNUM Компании, которые содействовали искусственному дефициту сахара в Казахстане, будут наказаны. Об этом 17 марта сообщил журналистам глава Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин в кулуарах парламента республики.

Мешки с сахаром

«Агентство вышло на сахарные заводы, на оптовиков, где выявили, что запасы держались, не продавались, ожидая повышения цен. Они все будут наказаны», — заявил глава ведомства.

Жумангарин назвал такое поведение дельцов «глупым», так как они в итоге не получат выгоды от своих махинаций из-за назначенных штрафов и изъятия монопольных доходов. Глава агентства подчеркнул, что нехватки сахара в стране нет, но проблему создаёт ажиотаж у населения, которое скупает продукт мешками.

Стоит отметить, что во многих магазинах Казахстана стало не хватать сахара из-за выросшего спроса. В минторговли республики заявили, что в стране есть запас этого продукта на три месяца, после чего спрос только вырос.

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