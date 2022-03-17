Грозный, 17 марта 2022, 14:48 — REGNUM В ближайшее время Мариуполь будет полностью «очищен от бандеровцев и их прихвостней», заявил 17 марта глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров добавил, что бойцы «настроены очень решительно на выполнение задач командования». Глава Чечни также отметил, что гордится ими, а также выразил уверенность, что мир и порядок на Украине будут установлены в ближайшее время.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кадыров заявил, что российские бойцы разблокировали группу спецназовцев, попавших в окружение под Мариуполем.
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