Москва, , 14:48 — REGNUM C 16 по 18 марта, в инновационном центре «Сколково» проходит форум-выставка «Чистая страна» в поддержку национального проекта «Экология». В рамках форума представители президентской платформы «Россия — страна возможностей» рассказали об устойчивом туризме и новом экологическом проекте, старт которого запланирован в 2022 году.

Экология Иван Шилов, ИА REGNUM

На данный момент организаторы конкурса проводят голосование за лучшее название проекта. Принять участие в голосовании может каждый, пройдя по ссылке на сайт проекта.

Организатором форума является ассоциация «Чистая страна» при участии Минприроды России. Форум уже стал ведущей площадкой для обсуждения ключевых вопросов экологической повестки и задач, стоящих перед властью и бизнесом при реализации нацпроекта.

На форуме «Чистая страна» прошла сессия по устойчивому туризму, где спикеры обсудили возможности влияния на развитие окружающей среды, а вместе с ней общества и экономики.

«Чтобы устойчивые бизнес-модели работали на полную мощность, необходимо развивать экосознание и формировать экологичные привычки у жителей России, разъяснять, что экологичный образ жизни — это не просто модно, но и полезно. Именно для этого на президентской платформе «Россия — страна возможностей» в этом году стартует новый экологический проект, в котором сможет принять участие любой житель страны. Это проект-перезагрузка, направленный на поиск активных людей, которые с помощью личного примера продвигают основы экологичного образа жизни и готовы содействовать изменению культуры потребительского поведения», — рассказала руководитель экологического проекта Вита Саар.

Принять участие в проекте смогут не только профессионалы и экоэксперты, но и те, кому просто интересны экология и осознанное потребление. Одной из важных составляющих конкурса станет система непрерывного просвещения участников, включая формирование навыков рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды.

Впервые о запуске всероссийского экологического конкурса 1 октября 2021 года заявил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров в рамках Алтайского экологического форума «Умный Алтай: экология как новая экономика».

В рамках форума Алексей Комиссаров отмечал: «Мы понимаем, насколько важна тема экологии в современном мире. Поэтому приняли решение о запуске нового всероссийского экологического конкурса на платформе «Россия — страна возможностей». Мы расширяем подходы к поиску целевой аудитории: от профессиональной деятельности участников переходим к ответу на их запрос — реализацию своей активной гражданской позиции. Так, конкурсанты смогут совместными усилиями улучшать мир вокруг себя и реализовываться за рамками своей профессиональной деятельности. Кроме того, участие в конкурсе позволит повысить уровень вовлеченности граждан в реализацию экопроектов органов власти, будет содействовать развитию навыков и компетенций людей в сфере экологической грамотности».