17 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили новость о том, что президент Молдавии Майя Санду обратилась к России с призывом вывести войска из Приднестровья.

Мирослава Романенко, , 18:57 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду обратилась к России с призывом вывести войска из Приднестровья.

Преднестровье Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы всегда говорили и требовали вывода российских войск из Приднестровья, мы требовали и продолжаем требовать утилизации боеприпасов. Мы продолжаем призывать к мирному решению этого конфликта», — сказала она на одной из пресс-конференций.

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Заявление молдавского лидера обсудили в телеграм-каналах «Запрещённая Украина» и «Отряд Ковпака».

«Президент Молдовы Майя Санду призвала Россию вывести войска из Приднестровья. Наверное, в Одессу, чтобы помочь России там, но они и без этого справятся. Гражданке Румынии лучше лишний раз не напоминать о себе. Для своего же спокойствия», — с сарказмом написал автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Зря это она…» — отреагировал Hermann Z.

«Может, перекрыть им газ?» — смеется один из участников обсуждения.

Президент Молдавии Майя Санду

«Клоунесса. Отрабатывает повестку… [Америки]. За сахарок», — с сарказмом добавил Alex Ustas.

«Готовят Молдавию как коридор передачи оружия нацистам», — выразил предположение Peter S.

«Ну… Пусть попробуют. А вообще, для начала бы спросила у своего народа, хочет ли он разговаривать с Россией в таком ключе. Думаю, что, глядя на Украину, ответ очевиден», — ответила ему (Peter S) Ruzanna S.

«Да вроде понятно, скоро наши выйдут на границу Украины с Приднестровьем и у Молдавии вообще не останется рычагов воздействия. Блокада будет упразднена. А это практически половина экономики Молдавской ССР. А она вместо того, чтобы договариваться на любых условиях, встает в позу Зеленского. Ну-ну», — пишет Андрей Ш.

«Все забегали, занервничали, ножками затопали, глазками захлопали, а Россия еще ничего-то и не начинала, а только заканчивает», — отметила Ольга.

«Да с молдаванами и воевать не надо. Продавать им газ по споту (по спотовой цене в Европе — М. Р.), и все. А европейцы им, конечно же, помогут, да», — сарказмам написал Виталий.

«Конечно, выведем в… Молдову!» — пошутила Марина М.

Российские войска в Приднестровье Mil.ru

«Послушай женщину и сделай наоборот, она это точно знает», — иронизирует H2SO4.

«Они просто хотят в состав вместе с бывшей Украиной. Вывести из Приднестровья и разместить по всей Молдавии», — пошутил kostyarin.

«Завуалированное желание быть российским ФО (федеральным округом — М. Р.)», — с сарказмом пишет «V Свои Z».

«А как ей по-другому присоединить Молдавию к России? Пока берут всех», — также в свою очередь пошутил Sergey Z.

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