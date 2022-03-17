Ярославль, , 14:49 — REGNUM В Ярославской области за последние две недели марта существенно выросли цены на бытовую технику. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель Ярославльстата Сергей Чиркун.

Рост цен 401(K) 2012

«У нас вырос спрос на бытовую технику — телевизоры, смартфоны. Наблюдается существенное снижение предлагаемого ассортимента. И регистрация поэтому проводилась на модели, имеющиеся в наличии, близкие по своим характеристикам. То есть мы обычно наблюдаем одни и те же модели и определяем по ним уровень изменения цен. Здесь мы брали уже аналогичные товары. Та же картина отмечается и по автомобилям, как отечественных, так и зарубежных марок. Отечественные на 18, зарубежные на 23 процента выросли в цене. И нужно отметить отсутствие в продаже значительного числа легковых автомобилей зарубежных марок», — отметил чиновник.

Также значительно подорожали туристические услуги — так цены на путёвки в Турцию выросли на 77 процентов.

Помимо этого в стране перестали расти цены на топливо — бензин марок АИ-95 и АИ-98 остановился в росте, АИ-92 подешевел на 4 копейки за литр, а дизельное топливо — на 16 копеек за литр.

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