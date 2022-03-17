Луганск, 17 марта, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Западные страны не замечают трагедии жителей республик Донбасса и ведут против региона информационную войну. Об этом заявила первый замминистра иностранных дел Луганской Народной Республики Анна Сорока.

Валерий Мельников Пожилая женщина во дворе своего дома после обстрела. Луганск, Украина

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По её словам, в западную прессу попадает небольшое количество информации о Донбассе, но даже то, что попадает, подаётся в искажённом виде. Так, украинские обстрелы выдаются за атаки российских войск на города Украины.

«К сожалению, мы видим, что Запад ведет против Донбасса планомерную информационную войну, когда трагедия местных жителей не замечается, а обстрелы Донецка или городов ЛНР выдаются за «обстрелы российскими войсками» украинских городов», — сказала Сорока РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в российском МИД заявили о цинизме итальянской газеты La Stampa, которая опубликовала погибших после удара «Точкой-У» жителей Донецка под видом киевлян.

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