Москва, , 14:40 — REGNUM История с исчезновением с прилавков российских магазинов сахара — абсолютно предсказуемая и ожидаемая, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Сахар Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Ажиотажный спрос, вызванный совершенно нормальным стремлением людей сделать запасы в условиях непредсказуемости и резко меняющегося курса рубля.

Плюс, впереди период заготовок, можно ожидать активизации населения в плане самообеспечения продуктами питания и сахар тут важен.

Несколько запоздалая стабилизация курса, с чересчур резким его изменением повлияла на стремление сделать запасы «пока цены не выросли», а потом и «пока есть». А тут еще введение некоторыми сетями правила «не более в одни руки» стимулировало обратный эффект.

А сахар в России есть, судя по отчетам. Просто тот же фактор побудил производителей придержать товар и продать его дороже, привязав отпускные цены к доллару, как условной единице.

Ситуацию осложнило то, что производителям надо срочно возмещать потери и упущенную выгоду от недавнего регулирования цен.

Плюс значительный объём продаж идет через торговые сети, в договорах с которыми прописана сложная процедура изменения цен поставки.

Требуется время на согласование изменений. К тому же товар социально значимый, к нему повышенное внимание. Уступать в ценах не хочется, и упор сделан на продажи в кондитерское производство.

Позже рынок стабилизируется. Проверять торговые сети вряд ли нужно. Искать надо в производстве.

Посредники на рынке если и остались, то все они так или иначе связаны с производителями, позволяя последним решать свои задачи в условиях, когда социальной ответственности уделяется мало внимания», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ФАС 17 марта начала проверку участников рынка сахара в целях недопущения задержки отгрузки продукции.

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