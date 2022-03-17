Москва, 17 марта, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Российский Красный Крест (РКК) с 23 по 25 марта проведет Всероссийскую акцию, приуроченную ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом. В течение всех дней в регионах России будут проходить интерактивные и просветительские мероприятия, а все желающие смогут бесплатно пройти флюорографию.

ИА REGNUM Красный Крест

Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается 24 марта по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

«Во всех 60 регионах, где пройдет акция, будут организованы тематические вечера для взрослых и детей. На них родители узнают о том, как уберечь своих детей от туберкулеза, а ребята примут участие в мастер-классах по изготовлению белой ромашки — символа борьбы с туберкулезом. Также Российский Красный Крест проведет серию квизов для всех участников акции и расскажет, чем опасен туберкулез, как уберечь себя от него. — рассказал председатель Российского Красного Креста Павел Савчук, — Кроме того, в рамках Дней открытых дверей, которые пройдут в противотуберкулезных диспансерах, все желающие смогут сделать флюорографию».

В рамках акции также запланированы просветительские мероприятия для учащихся школ и колледжей. Они будут разделены на два блока: теоретический и интерактивный в формате «Своей игры».

В среду, 23 марта, стартует всероссийский фтизиатрический диктант. Он будет проходить до 30 марта в онлайн-формате на сайте Академии РКК. По итогу диктанта лучшие участники получат призы и сувениры от Российского Красного Креста.

В четверг, 24 марта, в социальной сети ВКонтакте пройдет TED-лекция. Ее спикерами станут врач-фтизиатр, младший научный сотрудник отдела фтизиатрии Центрального научно-исследовательского института туберкулеза Ольга Маликова, один из основателей TBpeople Ксения Щенина и Светлана Крикун, сама переболевшая туберкулезом. Они расскажут своими историями.

Акция пройдет в рамках федерального проекта «Поддержка деятельности Российского Красного Креста» Государственной программы «Развитие здравоохранения».