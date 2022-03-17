Париж, 17 марта, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Министр жилищного строительства Франции Эммануэль Варгон отметила, что страна выделила от 50 до 60 тысяч мест для размещения жителей с Украины, передает BFM TV.

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По словам министра, в стране подготовлено до 60 000 мест для размещения украинских беженцев, включая центры отдыха и жилые помещения.

«Мы должны мобилизовать максимальное количество вакантного жилья», — отметил министр, в то время как Франция приняла уже более 17 тысяч жителей Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон представит днём 17 марта свою предвыборную программу.