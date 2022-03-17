Москва, 17 марта, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что не испытывает иллюзий по поводу своего участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации шахмат (FIDE). Об этом 17 марта сообщает ТАСС.

Ruchess.ru Сергей Карякин

Карякин рассказал, что ему написали из FIDE и сказали, что в промежуток между 7 и 10 марта он может высказать свою позицию. После этого гроссмейстер написал им электронное письмо в ответ, но с тех пор от федерации нет никаких новостей.

Он отметил, что в FIDE не сообщили, когда комиссия проведёт заседание и что там будет обсуждаться.

«И поэтому я жду, а спрашивать не хочу — не хотят с нами общаться, ничего страшного, и будь что будет. Я не испытываю иллюзий по решению», — сказал Карякин.

Он оценил вероятность того, что будет играть в 20−30%, и надеется, что выступит в суперфинале в Чебоксарах.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля Карякин заявил о своей поддержке президента России Владимира Путина в проведении военной спецоперации на Украине.

FIDE, президентом которой является бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, осудила гроссмейстера и передала его в комиссию по этике и дисциплине.