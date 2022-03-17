Уфа, , 14:46 — REGNUM Несколько улиц намерены перекрыть в Уфе для обеспечения безопасности людей во время проведения мероприятия «Крымская весна». Об этом 17 марта сообщает пресс-служба администрации города.

«Крымская весна» в Барнауле. Митинг Пресс-центр администрации Баранула

Сообщается, что 18 марта с 7:00 до 17:00 часов в Уфе временно перекроют улицы Генерал-губернатора Перовского, Гафури (от улицы Пятигорской до Пушкина) и Заки Валиди (от улицы Аксакова до Гафури).

В этот период времени изменится схема движения маршрутов общественного транспорта. Чиновники просят жителей и гостей города заранее планировать свой маршрут.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 18 марта 2014 года между Крымом и Россией был подписан договор о вхождении республики в состав Российской Федерации.

18 марта 2022 года в Уфе намерены провести митинг-концерт в поддержку курса президента России Владимира Путина и российских военнослужащих, которые на Украине защищают безопасность страны.