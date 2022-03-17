Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 15:03 — REGNUM В Иркутской области благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» Усолье-Сибирское в 2022 году получит пять отремонтированных участков дорог общей протяжённостью 4,75 километра. Как сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства региона, на двух участках городских трасс проведут капитальный ремонт.

Дорога в Иркутской области Правительство Иркутской области

Это более двух километров по проспекту Комсомольский и 0,7 километра по улице Розы Люксембург. Там выполнят полное переустройство инженерных сетей и заменят дорожное полотно. Обе улицы — с интенсивным движением. По улице Розы Люксембург находится школа № 15, на Комсомольском проспекте находится химико-технологический техникум, краеведческий музей, лицей № 1 и другие социальные объекты. На время работ организуют объезды этих участков.

На трёх участках выполнят текущий ремонт. Это 0,6 километра на улице Дзержинского, 0,6 километра на проспекте Луначарского и 0,7 километра на проспекте Красных партизан.

«Эти дороги находятся в неудовлетворительном состоянии: на них образовались ямы и появились трещины. На некоторых участках износ доходит до 50%. При этом это дороги с интенсивным движением, по ним каждый день ездят жители и гости города, и вопрос их ремонта очень важен для населения.

Специалисты обновят покрытие и остановки общественного транспорта, отремонтируют съезды и примыкания, а также восстановят тротуары», — пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Контракты на проведение ремонтных работ уже заключены, на капитальные ремонты планируют заключить до 1 апреля. Усолье Сибирское участвует в национальном проекте «Безопасные качественные дороги» с 2019 года. За эти годы было отремонтировано более 27 километров дорог.

«В этом дорожном сезоне по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» приведем в нормативное состояние более 4 тыс. объектов общей протяженностью свыше 15 тыс. км.

Планы дорожных работ составлялись с учетом мнения жителей регионов-участников нацпроекта. Очень важно, что общественность может не только влиять на список объектов, но и принимать непосредственное участие в его реализации и контролировать ход мероприятий», — подчеркнул заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2030 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 105 городских агломерациях доля дорог, соответствующих нормативам по качеству, должна вырасти вдвое (с 42 до 85%), а дорог регионального значения — с 43,1% до 60%.