Москва, , 14:38 — REGNUM Общий спрос на российские алмазы со стороны западных стран и США был сокращён ввиду санкций, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

Алмазы АЛРОСА Ptukhina Natasha

«Копания «Алроса» является лидером в отрасли и большой объём их алмазов был в основном направлен на экспорт. Сейчас компания должна находить новые направления для продажи.

Большое число развивающихся стран заинтересовано во взаимодействии с Россией по направлению экспорта алмазов из нашей страны. Индия входит в топ развивающихся стран, которая заинтересована в этом направлении.

Сейчас планируется увеличение деятельности по производству готовой продукции из алмазов в Индии. Этот рынок сбыта перспективен для России.

Есть вероятность того, что постепенно объемы экспорта алмазов в Индию будет расти. Стоимость производства товаров из алмазов в Индии ниже, чем в развитых странах.

Поэтому они будут иметь больше возможностей по продаже, а Россия сможет обеспечить постоянный экспорт алмазов в больших объемах в Индию», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия вновь стала поставлять в Индию необработанные алмазы после санкционной паузы.

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