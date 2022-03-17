* запрещённая в России организация

Кабул, , 14:35 — REGNUM Заместитель премьер-министра правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что оно готово к сотрудничеству в вопросе возвращения беженцев в Афганистан.

Беженцы из Афганистана (сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries

По сообщению агентства «Шафакна», Абдул Салам Ханафи, заместитель премьер-министра правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), встретился с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев и сказал, что правительство готово сотрудничать в возвращении беженцев и создании условий для расселения внутренне перемещенных лиц.

«Одним из важных факторов возвращения беженцев в страну является обеспечение безопасности и гражданских прав всех афганских граждан, которые, слава Богу, сейчас обеспечены, и честь и достоинство наших соотечественников защищены», — подчеркнул он.