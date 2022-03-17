Брянск, 17 марта, 2022, 14:42 — ИА Регнум. В 2021 году в Брянске погибли на пожарах 15 человек, сообщил 17 марта на заседании в городской администрации начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Брянску ГУ МЧС России по региону Сергей Зубачев.

34.mchs.gov.ru Ликвидация пожара

Особый противопожарный режим в 2021 году в Брянске не вводился. В целом, в городе за год зафиксировали 926 пожаров, из которых 669 — случаи возгорания травы и мусора, погибли 15 человек. Материальный ущерб от огня составил более 144 млн рублей. В целях профилактики пожаров в Брянске обновят опашку городских лесов, площадь которых составляет около 1 300 гектаров.

Первый случай горения сухой травы в 2021 году в Брянске зафиксировали 21 марта.