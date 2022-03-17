Варшава, 17 марта, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Власти Великобритании развернут в Польше систему ПВО Sky Sabre, заявил британский министр обороны Бен Уоллес.

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«Мы размещаем в Польше систему средней дальности Sky Sabre и дополнительно 100 солдат, чтобы поддержать Польшу и гарантировать безопасность польского воздушного пространства», — сказал он после встречи со своим польским коллегой Мариушем Блащаком в Варшаве.

По его словам, Sky Sabre является «самой современной системой средней дальности, которая может попасть в цель размером с теннисный мяч, летящий со скоростью звука».