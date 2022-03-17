Рига, 17 марта, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Власти Латвии запретили по соображениям национальной безопасности 411 интернет-сайтов. Об этом сообщил местный портал bb.lv со ссылкой на решениеНационального совета по электронным СМИ.

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Абсолютное большинство списка «запрещенки» — ведущие российские СМИ и инфопорталы, а также сайты на русском языке, распространяющие видео-контент и стриминговое ТВ. Все попавшие под запрет интернет-ресурсы будут заблокированы.

Кроме чисто российских сайтов, под запрет угодили некоторые, относящиеся к Эстонии, Латвии и Литве — например, imhoclub.lv, lv.sputniknews.ru, lv.baltnews.com, lv.baltnews.com, www.baltnews.lt, www.baltnews.ee, ee.baltnews.com, sputniknewslv.com, sputnik-meedia.ee.

Ранее комиссия национального парламента Латвии по долгосрочному развитию признала, что, согласно опросам, в стране порядка 20% населения открыто поддерживают военную операцию России на Украине, и с этим надо что-то делать.