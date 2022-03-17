Братислава, , 14:33 — REGNUM Зенитно-ракетный комплекс С-300 может быть передан Украине, если ему найдётся адекватная замена. Об этом 17 марта заявил министр обороны республики Ярослав Надь.

С-300 Иван Шилов © ИА REGNUM

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В интервью братиславскому сетевому изданию Teraz министр заметил, что комплекс С-300 в Словакии на вооружении армии имеется только один. Он может быть передан Украине, но только в том случае, если ему найдётся адекватная замена.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД России предупредил страны, отправляющие на Украину наёмников и оружие.