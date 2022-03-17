Сеул, , 14:33 — REGNUM Число инвесторов на фондовом рынке Южной Кореи за один год увеличилось более чем на 50%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейского депозитария ценных бумаг.

Инвестиции Анна Красноперова

На конец 2021 года 13,84 млн инвесторов владели акциями 2426 южнокорейских компаний, котирующихся на биржах страны, что на 50,6% больше по сравнению с 2020 годом.

Известно, что 13,74 млн человек или 99,2% приходится на частных инвесторов, 39 тыс. человек —на южнокорейских корпоративных инвесторов, 31 тыс. человек — на иностранных физических и юридических лиц.

Отмечается, что 7,27 млн инвесторов или 53% от общего числа приходится на мужчин.