Сеул, 17 марта, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Число инвесторов на фондовом рынке Южной Кореи за один год увеличилось более чем на 50%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейского депозитария ценных бумаг.

Анна Красноперова Инвестиции

На конец 2021 года 13,84 млн инвесторов владели акциями 2426 южнокорейских компаний, котирующихся на биржах страны, что на 50,6% больше по сравнению с 2020 годом.

Известно, что 13,74 млн человек или 99,2% приходится на частных инвесторов, 39 тыс. человек —на южнокорейских корпоративных инвесторов, 31 тыс. человек — на иностранных физических и юридических лиц.

Отмечается, что 7,27 млн инвесторов или 53% от общего числа приходится на мужчин.