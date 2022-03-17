* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:32 — REGNUM Студенты в афганских провинциях Балх и Бадахшан сообщили журналу Jourist, что, по распоряжению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), им не разрешается пользоваться мобильными телефонами на территории кампуса. Преподавателям также запрещается использовать социальные сети. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

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По словам студентов, также запрещается обсуждать со средствами массовой информации проблемы вузов.

В видео, полученном Afghanistan International, запечатлено, как преподаватель Кабульского университета объясняет указанные ограничения студенткам. По данным Jourist, эти ограничения распространяются и на частные и на государственные университеты.

Издание сообщает, что студентов в университетах Балха и Бадахшана просят не пользоваться мобильными телефонами в кампусе. Преподавателей университета имени Аль-Бируни также попросили не входить в социальные сети.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) указали университетам разделить классы на мужские и женские, а педагогам-мужчинам не разрешалось преподавать в классах для девушек. Очевидно, все эти приказы теперь оформляются в виде официальных положений для всех вузов.

Хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрешили вновь открыть университеты и разрешили девушкам получать образование, студенты и преподаватели говорят, что ограничения снизили качество образования и возник ряд других проблем.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также недавно изменили учебную программу школ и университетов, и количество предметов, связанных с исламом, резко возросло в учебной программе школ и высших учебных заведений.