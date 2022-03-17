Таллин, 17 марта, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В среду, 16 марта, днем из-за технического сбоя на несколько часов оказалась нарушена работа бюро обслуживания Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) по всей Эстонии. Об этом сообщила пресс-служба департамента.

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Утверждается, что речь не идет о злонамеренной атаке компьютерных взломщиков.

«Произошел технический сбой в центральном компоненте программного обеспечения, с помощью которого происходит обмен информацией между различными системами. В результате было невозможно выполнять запросы, а часть услуг, используемых в бюро обслуживания, работали некорректно», — сообщил руководитель по коммуникации Центра информационных технологий и развития министерства внутренних дел Эгер Карусе.

Он утверждает, что технический сбой не повлиял на среду самообслуживания, но признал, что из-за сбоя системы все бюро обслуживания PPA не работали несколько часов. Все это время было невозможно подать документы, забрать их или же обратиться с ходатайством о получении временной защиты для беженцев из Украины.

В результате у бюро обслуживания населения скопились огромные очереди.