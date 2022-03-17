Саратов, 17 марта, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Уголовное дело о неуплате налога в особо крупном размере возбуждено в Саратовской области. Руководство компании скрыло от налоговых органов более 143 млн рублей, сообщает следственное управление СКР по региону.

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С января 2018 года по июль 2020 года директор организации, специализирующейся на строительстве и ремонте нежилых зданий, включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по фиктивным сделкам с несколькими юрлицами, а также произведенные по этим сделкам расходы. Затем недостоверные декларации были поданы в налоговый орган. В результате организация уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость в общей сумме более 143 млн рублей.

ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области на имущество одного из акционерных обществ наложили арест для возмещения материального ущерба, причиненного уклонением от уплаты налогов.

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