Симферополь, 17 марта, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Республики Крым на период с 18 по 20 марта, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым.

Лавина

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на 18 — 20 марта в Крымских горах сохраняется угроза схода снежных лавин», — сообщили в пресс-службе.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности затруднения движения на горных дорогах и перевалах. МЧС рекомендует гражданам не выходить в горно-лесную местность, водителям — воздержаться от выездов на горные автодороги.

Отметим, на территории Республики Крым 17 марта также продолжает действовать ранее объявленное штормовое предупреждение.