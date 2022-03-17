Уфа, 17 марта, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Тело мужчины было обнаружено в ходе тушения пожара в частном доме в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям.

СКР по Новосибирской области Пожар в доме

Сообщается, что рано утром 17 марта спасатели Туймазинского района получили сообщение о пожаре в д. Тимирово.

Прибыв на место происшествия, они установили, что огонь бушует в частном доме. В ходе борьбы с огнем было обнаружено тело мужчины 1947 года рождения.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе во время пожара в многоквартирном доме спасли четырех человек.