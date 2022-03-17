Луганск, , 14:29 — REGNUM Город Стаханов в Луганской Народной Республике подвергся обстрелу со стороны украинских силовиков. Об этом сообщает 17 марта Луганский информационный центр со ссылкой на представительство ЛНР в СЦКК.

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Отмечается, что город обстреляли с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В 12:10 по местному времени (совпадает с мск) ВСУ выпустили по нему 40 снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта Следственный комитет России заявил о возбуждении двух уголовных дел по факту обстрелов украинскими военными республик Донбасса.

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