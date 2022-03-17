Москва, 17 марта, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Астероид 2009 JF1, который не наблюдается с мая 2009 года и который, как считалось ранее, с вероятностью 1:4000 может столкнуться с Землей 6 мая текущего года, пролетит 15 мая на безопасном для нашей планеты расстоянии. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

NASA Астероид

Отмечается, что, построенная на очень короткой дуге единственной оппозиции неточная орбита, ранее «приводила» указанный астероид диаметром 10 метров к Земле 6 мая.

«Однако внимательные астрономы обломали «страшилку». Получив доступ к изначальным ПЗС-кадрам Каталины, они провели повторную астрометрию его движения — на этот раз относительно звёзд высокоточного каталога Gaia. Они выяснили, что на «свидание» с Землей он придёт не 6, а 15 мая на вполне безопасном расстоянии в 23 млн км», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на таком расстоянии его можно будет увидеть только из самых больших наземных телескопов и степень опасности астероида в связи с этим станет составлять 1:1 700 000.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля стало известно, что китайские астрономы планируют построить новую обсерваторию субмиллиметровых волн на Тибетском нагорье, известном как «крыша мира».