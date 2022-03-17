Луганск, 17 марта, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Командир шестого отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова полковник Владимир Полуполтинных стал первым Героем Луганской Народной Республики. Об этом сообщает Союз казаков-воинов России и зарубежья 17 марта.

Skwrz.ru Медаль «Золотая звезда» и наградное удостоверение

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Владимиру Полуполтинных вручили медаль «Золотая звезда» и наградное удостоверение.

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ИА REGNUM отмечает, что боевой путь первого казачьего полка имени Матвея Платова начался в мае 2014 года, когда ополченцы приняли первый бой с украинскими националистами, разбив моторизированную колонну ВСУ и обратив противника в бегство. В начале 2020 года Полуполтинных приказом командующего Народной милицией ЛНР был назначен командиром полка с присвоением воинского звания «полковник».

Казаки-платовцы под командованием Владимира Полуполтинных продолжают нести службу по защите республик Донбасса.

Напомним, что 14 марта глава ЛНР Леонид Пасечник учредил высшую награду «Герой Луганской Народной Республики».