Курск, , 14:27 — REGNUM В Курской области запрещена охота на пернатую дичь в весенне-летний период 2022 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Охота Иван Шилов © ИА REGNUM

«Решение о запрете весенней охоты принято на заседании межведомственного оперативного штаба по размещению беженцев из ДНР и ЛНР в связи с проведением специальной военной операции на территории Украины и введенным ранее в Курской области чрезвычайным положением регионального значения», — говорится в сообщении.

Ограничения на всей территории охотничьих угодий Курской области будут действовать до 16 июня.